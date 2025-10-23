Costa lamenta que Putin rechace «las grandes expectativas» de Trump para la paz en Ucrania

1 minuto

Bruselas, 23 oct (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Antònio Costa, lamentó este jueves que el presidente ruso, Vladimir Putin, rechace «las grandes expectativas que han creado las iniciativas» del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Ucrania.

«A pesar de las grandes expectativas que han creado las iniciativas del presidente Trump, hoy es evidente que desafortunadamente, estas iniciativas no cuentan con el deseo del presidente Putin y Rusia», dijo Costa en declaraciones a la prensa, a su llegada a la cumbre que los líderes europeos celebran hoy en Bruselas. EFE

