Costa Rica condena ataque contra embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí

2 minutos

San José, 3 mar (EFE).- El Gobierno de Costa Rica condenó este martes de «manera enérgica el ataque perpetrado por Irán contra la embajada de los Estados Unidos» en Riad, Arabia Saudí, mediante el uso de drones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense indicó en un comunicado que «este acto contra una embajada constituye una grave violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y al derecho internacional».

«Costa Rica reitera el absoluto rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, así como al uso de la violencia contra instalaciones diplomáticas y civiles. Expresamos nuestra solidaridad al pueblo y Gobierno de los Estados Unidos, así como a Arabia Saudita», cita el documento.

El Gobierno, además, hizo un «llamado urgente a la desescalada de tensiones» en Medio Oriente, y exhortó a «todas las partes a buscar soluciones pacíficas mediante el diálogo y el respeto al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas».

Estados Unidos anunció este martes el cierre de sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, esta última de manera temporal, en medio de la ola de ataques iraníes como represalia por la operación a gran escala lanzada por Washington en conjunto con Israel.

Este anuncio llega después de que esa embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí fuera alcanzada el lunes por dos drones, que provocaron un «pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio», sin reportes de víctimas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que «pronto» se sabrá su respuesta a este ataque. EFE

