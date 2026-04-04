Costa Rica condena las medidas impuestas por China a buques de Panamá

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San José, 4 abr (EFE).- El Gobierno de Costa Rica expresó este sábado su condena a las medias impuestas por China a buques de Panamá que se traducen en inspeccione «arbitrarias e injustificadas», en el marco de una creciente tensión comercial entre esos países.

«El Gobierno de Costa Rica expresa su profunda preocupación y la más firme condena por las medidas comerciales impuestas por la República Popular China a buques de Panamá», indicó la Cancillería costarricense en sus redes sociales.

Según el pronunciamiento, están ocurriendo «demoras e inspecciones arbitrarias e injustificadas en puertos de China» a barcos de bandera panameña, lo cual «pone en riesgo el comercio mundial».

El Gobierno panameño ha reconocido un aumento en la detención de barcos de bandera panameña en los puertos chinos, una situación que tiene lugar en un momento de tensión bilateral por la salida de una empresa china de la operación de dos puertos situados cerca del Canal, una medida judicial que llegó después de presiones de EE.UU. sobre el paso navegable y de años de denuncias internas contra el contrato.

Esas detenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas, o inspecciones adicionales, por parte de las autoridades portuarias chinas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con tomar el control del Canal de Panamá por la influencia que, según él, tiene China sobre esa infraestructura clave para el comercio mundial.

Costa Rica expresó este sábado «el respeto irrestricto al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar» y manifestó su «apoyo y solidaridad incondicionales con el hermano pueblo y Gobierno de la República de Panamá».

Hay un núcleo regional de países que han expresado su respaldo a Panamá tras la retención de sus buques en China, entre ellos Perú que aboga por el «fortalecimiento de un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas, en línea con los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI)».

Asimismo, Paraguay calificó estas acciones como «perjudiciales e injustificadas» y que ponen en «riesgo el comercio mundial».

Honduras también expresó esta semana a través de su Cancillería, su respaldo y solidaridad «como país hermano y socio regional de Panamá», y consideró «esencial» que toda acción en el ámbito internacional «se ejerza con estricto apego al derecho internacional, evitando afectaciones indebidas al tránsito marítimo lícito y a la estabilidad de las cadenas globales de suministro».

Según un informe de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en enero de 2025 la flota mundial contaba con 112.500 buques con un tonelaje de peso muerto de 2.440 millones de toneladas.

Grecia, China y Japón controlan más del 40 % de la capacidad, mientras que casi el 50 % está registrada bajo las banderas de tan solo tres estados: Liberia (17,4 %), Panamá (15,2%) y las Islas Marshall (12,5 %). EFE

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