Costa Rica desarticula grupo de narcotraficante extraditado a EEUU con nexos en Colombia

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San José, 23 jun (EFE).- Las autoridades de Costa Rica realizaron este martes 98 allanamientos para desarticular la organización narcotraficante de Edwin López, alias ‘Pecho de rata’, quien fue extraditado a Estados Unidos en marzo pasado, y que tenía nexos con el grupo criminal colombiano conocido como ‘Los Costeños’.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que la organización, asentada en la provincia de Limón (Caribe), poseía seis hoteles, un redondel de toros, un restaurante, cuatro casas para alquiler turístico, un gimnasio, seis fincas ganaderas y numerosos vehículos.

Estos bienes estarían valorados en al menos cinco millones de dólares

En los allanamientos de este martes los agentes detuvieron a 48 sospechosos de integrar la organización criminal, y decomisaron cuatro armas de fuego, 14 millones de colones (unos 30.000 dólares) y 13.500 dólares en efectivo, marihuana, joyas, cuatro embarcaciones, tres carros de alta gama, 46 teléfonos celulares, 295 municiones, documentación variada y cerca de 200 cabezas de ganado.

El OIJ calificó este operativo como una de los más grandes de su historia, ya que requirió la participación de 1.500 funcionarios entre agentes judiciales y oficiales de otros cuerpos policiales, 70 jueces y 100 fiscales.

«Era una estructura que trasegaba droga desde Colombia, llegaba aquí a las costas del Caribe, se almacenaba y posteriormente se distribuía. La organización tiene que ver con un sujeto ya extraditado, López Vega alias ‘Pecho de rata’ y la estructura siguió operando con la coordinación de su familia, especialmente de sus hijos», explicó el director del OIJ, Michael Soto.

Según las investigaciones, este grupo tenía vínculos con la organización colombiana ‘Los costeños’, la cual le proveía marihuana y cocaína para la distribución local y para envíos a Estados Unidos.

Entre los detenidos por este caso hay tres hijos del extraditado López Vega y dos policías penitenciarios, quienes al parecer facilitaban teléfonos celulares a ‘Pecho de rata’ mientras estuvo detenido en Costa Rica.

Este presunto narcotraficante y su supuesto socio, el exministro de Seguridad y exdirector de Inteligencia, Celso Gamboa, fueron los primeros costarricenses extraditados desde su propio país a Estados Unidos desde que el Congreso aprobó en mayo de 2025 una reforma a un artículo de la Constitución Política que prohibía la extradición de nacionales.

Ambos fueron extraditados en marzo de 2025 como sospechosos de integrar una organización narcotraficante que enviaba cargamentos de cocaína a Estados Unidos. EFE

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