Costa Rica prevé un conflicto «grande» en Irán y espera que no se usen armas prohibidas

(Actualiza con pronunciamiento institucional)

San José, 28 feb (EFE).- Costa Rica prevé un conflicto «grande» tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y espera que no se utilice armamento prohibido, declaró este sábado el canciller costarricense, Arnoldo André.

«Es un conflicto que recién inicia. Se prevé que sea un conflicto grande, principalmente afectando el precio del petróleo que es una fuente de energía y que afectaría toda la cadena de valor y el precio de los bienes», dijo André.

El canciller costarricense respondió así ante una pregunta durante una conferencia de prensa celebrada en Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua, tras una reunión con autoridades nicaragüenses en la que se abordó el combate a la minería ilegal.

André expresó que el conflicto en Oriente Medio también afecta los flujos aéreos, el tránsito de las persona y «en general la situación de inseguridad mundial».

El canciller dijo que desde hace días Costa Rica viene alertando a los costarricenses para que eviten viajes a Oriente Medio y que los consulados ubicados en los países de la zona han advertido a los costarricenses que allí viven que se resguarden.

Posteriormente, la Cancillería costarricense emitió un comunicado en el que expresa su «grave preocupación por la escalada de tensiones y las operaciones militares en el Medio Oriente» y además «condena enérgicamente los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania».

«Costa Rica reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de las Naciones Unidas y urge a la desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas para proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países de la región», concluye el pronunciamiento institucional.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Irán, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, que lo calificó de operación militar «masiva» con el objetivo de «aniquilar» y «destrozar» al régimen de los ayatolás, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región. EFE

