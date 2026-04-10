Costa Rica registró una tasa de desempleo del 6,7 % en febrero de 2026

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San José, 10 abr (EFE).- Costa Rica registró un desempleo del 6,7% en el trimestre que abarcó entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, cifra sin variación en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La Encuesta Continua de Empleo del INEC indicó que la tasa de desempleo nacional para ese trimestre fue del 6,7 %; en los hombres fue del 6,1 % y para las mujeres del 7,5 %.

La población desempleada total se estimó en 154.000 personas, de las cuales 87.000 eran hombres y 67.000 eran mujeres. Este indicador tampoco presentó variación estadísticamente significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior, explicó el INEC.

La tasa neta de participación laboral nacional fue del 54 %, para los hombres del 66,4 % y para las mujeres del 41,7 %. Este indicador presentó una reducción estadísticamente significativa de 2,4 puntos porcentuales (p.p.) a nivel nacional y de 3,2 puntos porcentuales entre las mujeres, con respecto al mismo trimestre del año anterior.

«En el 2021, la tasa neta de participación presentó un promedio anual de 60,3%, mostrando recuperación en comparación con el año previo, alcanzando su punto más alto en el trimestre julio, agosto y setiembre con 61 % (…) En 2025 la tasa de ocupación alcanzó su valor más alto en el trimestre febrero, marzo y abril con 52,5%, a partir del cual tendió a la baja hasta alcanzar el valor de 50,3% en el trimestre mayo, junio y julio», indicó el reporte de tendencias y evolución del INEC.

A partir de ese período, el indicador presentó un leve repunte hasta el trimestre agosto-octubre, hasta alcanzar el 51,9 %; tras ese periodo mostró una leve tendencia a la baja, situándose en el 50,4 % en el trimestre diciembre 2025-febrero 2026.

Por otra parte, la encuesta también reveló que la población ocupada nacional fue de 2,16 millones de personas, compuesta por 1,34 millones de hombres y 825.000 mujeres. Este indicador no presentó variación estadísticamente significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Las tres principales ramas de actividad donde se concentró la población ocupada fueron las de comercio y reparación, lo cual representó el 16,2 %, seguida por la enseñanza y salud (11,8 %) y la industria manufacturera (10,4 %). EFE

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