Costa Rica registra un déficit fiscal de 1,2 % del PIB en el primer semestre de 2025

2 minutos

San José, 14 ago (EFE).- Costa Rica registró en el primer semestre del 2025 un déficit fiscal del 1,2 % del producto interno bruto (PIB), cifra que representa una mejora de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó este jueves el Ministerio de Hacienda.

«Los resultados fiscales son una clara muestra de que Costa Rica avanza con paso firme hacia la estabilidad y la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Esto es posible por acciones responsables que combinan una mejora en la recaudación y una gestión eficiente del gasto», dijo el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke.

El gasto total alcanzó 4.391.127 millones de colones (unos 8.600 millones de dólares) al cierre del segundo trimestre de 2025, lo que refleja una caída interanual de 1,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En términos del PIB, el gasto representó 8,5 %, lo que equivale a una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2024 cuando fue de 9,1 % del PIB.

Por otra parte, los ingresos totales alcanzaron 3.780.460 millones de colones (unos 7.400 millones de dólares) lo que representó un incremento acumulado neto de 0,1 % del PIB, en comparación con el mismo periodo de 2024, según los datos oficiales.

Entre otros datos, durante los primeros seis meses de 2025, la deuda se situó en el 57,4 % del PIB. Esto representó una reducción de 2,4 puntos porcentuales, en comparación con el 59,8 % registrado al cierre de 2024.

En 2024 el déficit financiero de Costa Rica cerró en el 3,8 % del PIB, lo que representó un incremento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el 3,3 % registrado en 2023. EFE

mjb/dmm/rao/rrt