Costa Rica se corona campeón en el fútbol de los Juegos Centroamericanos

Ciudad de Guatemala, 28 oct (EFE).- La selección de Costa Rica se coronó campeón este martes del fútbol de los Juegos Centroamericanos tras superar en penales a Panamá, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El combinado que dirige el exfutbolista costarricense Randall Azofeifa consiguió el oro después de marcar sus cinco tiros penales mediante Dylan Ramírez, Matías Rojas, Alex Ríos, Esteban Cruz y Farbod Samadian.

El partido terminó empatado en tiempo reglamentario por 1-1 con goles de Cruz para Costa Rica y de Blas Pérez Junior para los panameños, bajo el mando del también exfutbolista Felipe Baloy.

«Es demasiado esto. Es inexplicable. Las emociones nos sobran. Sabemos lo que sufrimos para llegar aquí y para poder ganar», dijo el capitán costarricense, Farbod Samadian, en declaraciones a EFE tras el partido.

«Los penales fueron intensos. Son penales de mucha presión. Todos veníamos con una carga de tres partidos, pero sabíamos lo que nos jugábamos», añadió el capitán, quien recordó que hace 28 años su país no ganaba el oro en el fútbol de los Juegos Centroamericanos.

Gracias a la presea dorada obtenida este martes, Costa Rica suma un total de 56 oros en los Juegos Centroamericanos y se ubica en la segunda posición del medallero, por debajo del país anfitrión, Guatemala (154 oros) y por encima de El Salvador (44).

El evento deportivo más importante de la región empezó el 17 de octubre y culminará el jueves, a la espera de la repartición de medallas en varias disciplinas como el boxeo, nado en aguas abiertas, polo acuático, ajedrez, baloncesto, boliche, billar y fútbol sala, entre otros. EFE

