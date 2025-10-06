CPI declara a exlíder de milicias yanyauid culpable de crímenes de guerra en Darfur, Sudán

La Haya, 6 oct (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) declaró este lunes al exlíder de las milicias yanyauid Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, conocido como “Ali Kushayb”, culpable de 27 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur entre 2003 y 2004, en el primer juicio que abordó la violencia bajo el régimen de Omar al Bashir en Sudán. EFE

