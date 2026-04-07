Críticas en Italia por la negativa a subvencionar un documental sobre el caso Regeni

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Roma, 7 abr (EFE).- La decisión del Ministerio de Cultura italiano de no subvencionar un documental sobre el joven Giulio Regeni, asesinado en Egipto en 2016 en extrañas circunstancias, ha indignado a asociaciones de derechos humanos y a la oposición, que denuncian un caso de «censura».

El Partido Demócrata (PD), principal formación opositora, pidió este martes la comparecencia en la Cámara de los Diputados del ministro de Cultura, Alessandro Giuli, para que aclare el caso.

«Hablamos de una obra de evidente valor civil y cultural que ha sido excluida de la financiación pública sin motivos convincentes. Es una prueba más de que la reforma del sistema de asignación de fondos al cine impulsada por (el Gobierno de Giorgia) Meloni incurra en una gestión financiera más subjetiva y politizada», criticó.

El documental lleva por título ‘Tutto il male del mondo’ (Todo el mal del mundo) y recorre el caso de Regeni, un joven italiano y doctorando de la Universidad de Cambridge hallado muerto en enero de 2016 a las afueras de El Cairo con múltiples señales de violencia.

Este es uno de los sucesos más mediáticos de los últimos años en Italia, ya que, según los investigadores, el estudiante fue víctima de los servicios secretos egipcios.

La Justicia italiana llegó a imputar a cuatro agentes egipcios pero las autoridades del país africano nunca facilitaron su paradero. La familia de Regeni viene acusando a los distintos gobiernos italianos de no presionar lo suficiente para esclarecer el caso.

Ahora, el Ministerio de Cultura ha negado financiar con dinero público esta producción, ya que cree que es «de escaso interés cultural», según recogen los medios locales.

Al PD se han sumado las formaciones opositoras Alianza Verdes e Izquierda y Más Europa en la crítica a esa decisión, que ven como «una censura».

La abogada de la familia Regeni, Alessandra Ballerini, lamentó que el Gobierno de Giorgia Meloni «ha hecho muchas cosas injustas» con este caso y pidió que «deje de hacerlo».

El juicio para esclarecer el homicidio de Regeni ha sufrido numerosos escollos, pero en septiembre de 2023 el Tribunal Constitucional lo desatascó al tumbar una ley que impedía procesar a torturadores extranjeros ausentes. EFE

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