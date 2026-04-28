Crecen las invenciones para reciclar baterías ante la demanda de minerales críticos

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Berlín, 29 abr (EFE).- Las invenciones para reciclar baterías eléctricas aumentaron de media un 42 % anual entre 2017 y 2023 en un contexto internacional de alta demanda de minerales críticos esenciales para la fabricación de acumuladores de energía, según un estudio publicado por la Oficina Europea de Patentes (OEP).

El estudio, realizado junto a la Agencia Internacional de la Energía (AIE), indicó que «las familias internacionales de patentes (IPF) relacionadas con la economía circular de las baterías experimentaron un crecimiento medio anual del 42 %», según un comunicado de la OEP.

Empresas, universidades y centros públicos de investigación son responsables de esta evolución, a través de la cual se fomenta el reciclado de las materias primas necesarias para la producción de equipos como baterías de litio y equipos acumuladores similares.

Ese crecimiento del 42 % supera ostensiblemente al aumento de patentes relativo a la fabricación de baterías recargables, ámbito que experimentó un alza del 16 %, y es mucho mayor que la expansión del 2 % del total de las IPF registradas en los sectores tecnológicos.

Sólo en 2023, Asia acumuló un 63 % de las solicitudes de patentes, según el comunicado, en el que se destacó el liderazgo en materia de innovación en reciclado de baterías de las empresas japonesas Toyota y Sumitomo, la firma surcoreana LG y la china Brunp.

Por su parte, las compañías y centros de investigación europeos representaron el 20 % de las IPF sobre reciclaje de baterías, innovaciones que en el Viejo Continente se centraron en la recogida de baterías usadas y su transformación para obtener materias primas con las que crear nuevos acumuladores.

«Este enfoque refleja el papel actual de Europa más como consumidor de baterías que como productor», indicó el comunicado, que destacó que, aunque «el crecimiento en la circularidad de las baterías ha sido más rápido en Asia», también aumenta en Europa la innovación para el reciclaje.

El presidente de la OEP, António Campinos, destacó que esta evolución en el desarrollo de estas patentes «es clave para asegurar el acceso a recursos, reforzar la competitividad y reducir el impacto medioambiental»

«Europa reúne muchos de estos elementos, con un ecosistema de innovación diverso y políticas que proporcionan una base sólida para el desarrollo de cadenas de valor circulares en el ámbito de las baterías», abundó.

Innovaciones relevantes para la automoción

Tanto la OEP como la AIE recordaron que las patentes en el ámbito de las baterías resultan relevantes en el sector de la automoción, una industria en proceso de electrificación.

A nivel mundial, cerca del 25 % de los coches que se venden son eléctricos y dependen de baterías de iones de litio y otras tecnologías, recordaron ambas organizaciones, y en las próximas dos décadas millones de esos vehículos verán sus equipos de almacenamiento llegar al final de su vida útil.

«Se prevé que alrededor de 1,2 millones de baterías de vehículos eléctricos alcancen el final de su vida útil en 2030 y 14 millones en 2040», recordaron la OEP y la AIE, que subrayaron que sólo existe un «número reducido de países y proveedores» de materias primas esenciales en la fabricación de acumuladores. EFE

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