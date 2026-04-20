Crisis de Gobierno en Rumanía: socialdemócratas retiran su apoyo a primer ministro liberal

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(actualiza con declaraciones del primer ministro)

Bucarest, 20 abr (EFE).- El Partido Socialdemócrata (PSD) retiró este lunes su apoyo al primer ministro de Rumanía, el conservador Ilie Bolojan, lo que ha provocado una crisis en la coalición de Gobierno formada junto con liberales, centristas y el partido de la minoría húngara del país.

Un 97,7 % de los 5.000 dirigentes del PSD que participaron en una consulta interna votaron a favor de romper relaciones con el jefe de Gobierno, al que acusan de falta de diálogo y de una excesiva austeridad para sanear las cuentas públicas.

Según los socialdemócratas, los recortes impulsados por Bolojan provocan una fuerte disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos del país balcánico, con uno de los déficit presupuestarios más altos de la Unión Europea (UE).

Tras una reunión de emergencia del partido liberal PNL, Bolojan aseguró ante la prensa que no dimitirá y criticó el anuncio de sus socios socialdemócratas como «completamente erróneo e irresponsable”.

“Formamos una coalición basada en tres pilares: orden en las finanzas, buena gobernanza y respeto a los ciudadanos. Hoy vemos cómo se ponen en peligro las finanzas y se desmorona el gobierno, todo ello con una total falta de respeto hacia los ciudadanos», señaló el primer ministro.

El líder del PSD, Sorin Grindeanu, explicó que el Gobierno multicolor actual ya no ofrece esperanza a los ciudadanos y señaló que la estabilidad en una coalición solo es beneficiosa cuando trae prosperidad.

«Entramos en esta coalición de buena fe, concebida como un escudo contra el populismo. Siendo el único partido de izquierda, queríamos ser parte de la solución», dijo en referencia al fuerte resultado electoral del partido eurocrítico y populista AUR en las elecciones de 2024.

En esos comicios, AUR fue el segundo partido más votado, solo por detrás del PSD y por delante del conservador liberal PNL, el partido del actual primer ministro.

El PSD había presentado hace días un ultimátum a Bolojan: o presenta su dimisión de aquí al próximo miércoles o los socialdemócratas retiran a sus ministros del ejecutivo.

“Ilie Bolojan ya no tiene una mayoría en el Parlamento. Queremos que una mayoría proeuropea se mantenga, pero sin Bolojan como primer ministro. No vamos a sostener un gobierno en minoría y no haremos mayoría con partidos extremistas o antieuropeos”, aseguró Grindeanu.

Si el PSD retira sus ministros, Bolojan podrá seguir encabezando un gobierno interino durante 45 días, antes de un voto de confirmación en el Parlamento, si bien también existe la posibilidad de que los socialdemócratas presenten antes una moción de censura.

Ante la crisis de Gobierno, el presidente del país, el independiente Nicusor Dan, dijo hoy que seguirá mediando para garantizar la estabilidad del país, aunque descartó aceptar un gobierno con el partido ultranacionalista AUR.

El acuerdo firmado en junio de 2025 por los partidos PSD, PNL, USR (centristas) y UDMR (húngaros) preveía una rotación entre socialdemócratas y liberales al frente del Gobierno.

Según este pacto, al PSD le toca encabezar el Ejecutivo a partir de abril de 2027 hasta el final de la legislatura, en diciembre de 2028. EFE

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