Crisis diplomática entre Ecuador y Colombia por dichos de Petro sobre exvicepresidente Glas

afp_tickers

4 minutos

Ecuador llamó el miércoles a consultas a su embajador en Colombia después de que el mandatario Gustavo Petro calificó de «preso político» al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.

En medio de una guerra arancelaria, los países atraviesan una de sus peores crisis diplomáticas. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, denuncia que Bogotá no combate eficazmente a la guerrilla y al crimen organizado en la frontera común.

La tensión bilateral escaló con recientes reclamos de Colombia por un explosivo hallado en su territorio, tras un bombardeo militar en el lado ecuatoriano.

El embajador ecuatoriano en Bogotá, Arturo Félix, «estará arribando» este miércoles o jueves a Quito, dijo la canciller Gabriela Sommerfeld a radio Centro, tras presentar una «enérgica protesta» por considerar que Petro atenta contra el principio de no intervención en asuntos internos.

El mandatario colombiano ha dicho en varias ocasiones que Jorge Glas, a quien le concedió la nacionalidad colombiana, es un «preso político» del gobierno de Noboa y pidió el lunes en la red social X su liberación.

En medio de la crisis, Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador y ambos países se impusieron aranceles recíprocos.

La relación bilateral «se agrava un poco con el llamado a consultas», dijo el ministro de Energía colombiano, Edwin Palma, en una conversación con la AFP.

– Injerencia –

Sommerfeld consideró que «hay una provocación» hacia Ecuador por parte de Petro.

«Hemos tratado de mantener una vecindad cordial (…) pero eso no quita la responsabilidad que tiene el Ecuador de exigir» que Colombia atienda temas de seguridad y control fronterizo, añadió.

Según la cancillería ecuatoriana, las «falsas declaraciones» de Petro «contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas».

Entre 2013 y 2017 Glas fue el vice del exmandatario izquierdista Rafael Correa, hoy uno de los mayores opositores de Noboa.

Enfrenta varias condenas, una de ellas de 13 años, por cohecho, peculado y asociación ilícita, y desde noviembre está recluido en una megacárcel de máxima seguridad inaugurada por Noboa en la provincia costera de Santa.

«Ahora que intentan reinventar al ‘preso político’, quiero ser enfático: esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención», dijo Noboa el martes en X, sin referirse directamente a Petro.

Glas «es un ciudadano colombiano y es un preso político. Solicito a los organismos internacionales de DDHH velar por sus derechos», replicó Petro, aliado estrecho de Correa.

-«Grotesca»-

La cancillería señaló que «Ecuador exige el cese inmediato de declaraciones que vulneran su soberanía».

Ambas naciones se impusieron en febrero aranceles mutuos del 30% luego de que Quito acusara a Bogotá de una gestión anticrimen deficiente en los 600 kilómetros de la frontera común.

En respuesta, Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador, que durante los embates de fenómeno del Niño en 2024 enfrentó apagones masivos en medio de una histórica sequía.

«Hay algo de arrogancia por parte del presidente (Noboa) para con nuestro país», dijo el ministro Palma.

Petro «hizo un llamado a hablar, a dialogar, y la respuesta del presidente Noboa fue grotesca», agregó.

Por Ecuador, en guerra contra el crimen organizado, transita un 70% de la cocaína de Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Cuando faltan cuatro meses para que deje la presidencia y sin posibilidad de ser reelecto, Petro busca mantener en el poder a la izquierda oficialista, favorita para los comicios del 31 de mayo.

sp-vd/das/vel