Croacia y EE.UU. planean un megacentro de IA con una inversión de 50.000 millones de euros

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Zagreb, 28 abr (EFE).- Dos empresas de Croacia y Estados Unidos firmaron este martes en la ciudad croata de Dubrovnik una carta de intenciones para construir en el país del Adriático un megacentro de datos de inteligencia artificial (IA) con una inversión total estimada en más de 50.000 millones de euros.

El acuerdo fue suscrito por la empresa estadounidense Pantheon Atlas y la croata Koncar en el marco del foro empresarial de la Iniciativa de los Tres Mares, celebrado en Dubrovnik, según recoge la televisión pública HRT.

El proyecto, denominado Pantheon IA, contempla la construcción de un centro de desarrollo e innovación en IA de un gigavatio de capacidad y con estándares superiores al nivel Tier 4, el más alto utilizado en la Unión Europea (UE).

La instalación se levantará en Topusko, a unos 60 kilómetros al sureste de Zagreb, y según Pantheon Atlas será «un centro de datos de inteligencia artificial a hiperescala y un campus de innovación» diseñado de acuerdo con «los estándares de fábricas de IA a escala de gigavatios de Nvidia».

«La construcción del campus, valorado en 12.000 millones de euros, comenzará a principios de 2027 y estará plenamente operativo en el primer trimestre de 2029. La inversión total superará los 50.000 millones de euros a medida que los clientes a hiperescala desplieguen equipos y tecnología», agregó Pantheon Atlas.

La empresa sostiene que Europa sufre una escasez de capacidad en centros de datos, con los principales mercados casi saturados y problemas de conexión eléctrica, mientras que la demanda, y en especial en Europa Central y Oriental, crecerá con fuerza sin que existan aún instalaciones a gran escala preparadas para la IA.

A ello se suma, según Pantheon Atlas, la normativa europea de soberanía de datos, que obliga a almacenar información dentro de la UE y aumenta aún más la presión sobre la infraestructura disponible.

Dentro del proyecto la empresa Greenvolt participará como socio estratégico en la construcción de una planta fotovoltaica de 500 megavatios destinada exclusivamente a cubrir las necesidades energéticas del centro.

El proyecto incluye también importantes inversiones en infraestructuras públicas, como la ampliación de la red eléctrica, carreteras y sistemas de fibra óptica, valoradas en unos 500 millones de euros.

Estas mejoras permitirán reforzar la estabilidad del sistema energético nacional e integrar hasta 5,2 GW de energías renovables actualmente no aprovechadas y, potencialmente, reducir así los precios de la electricidad.

En cuanto a su impacto económico, se prevé la creación de más de 3.000 empleos durante la fase de construcción, 1.500 puestos permanentes una vez operativo el centro, así como unos 6.000 empleos indirectos.

El centro utilizará recursos hídricos propios mediante pozos y no se conectará a la red pública de agua o saneamiento.

Refiriéndose a este y otros acuerdos firmados en Dubrovnik, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que se está «abriendo una nueva era de cooperación» entre su país y Europa Central y del Este, y que «proyectos valorados en miles de millones generarán empleo, oportunidades e inversiones».

El anuncio del proyecto ha suscitado también dudas, como las del analista Damir Novotny, quien consideró en declaraciones a la televisión N1 poco realista la cifra de 50.000 millones de euros, equivalente casi al PIB anual de Croacia.

A juicio de este analista, el país necesita inversiones más orientadas a pequeñas empresas que «produzcan bienes que nosotros y nuestros turistas consumimos». EFE

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