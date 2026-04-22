Crocs y Dr. Simi: la alianza que convierte la autenticidad en tendencia

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Ciudad de México, 22 abr (EFE).- La colaboración más inesperada aterriza en México con paso firme: Crocs y el Dr. Simi unen fuerzas en una propuesta que presume “autenticidad al 100 %”, así lo indicaron, tras el lanzamiento, los integrantes de esta fusión.

Desde la Ciudad de México, la marca de calzado anunció esta alianza con una de las figuras culturales más reconocidas -y poco convencionales- del país. El resultado no intenta explicarse de más: simplemente funciona, combinando humor, identidad y una fuerte dosis de autoexpresión, señaló la marca en un comunicado.

Más allá de un lanzamiento de productos, la colaboración “se presenta como una afirmación cultural”. La estética de Crocs se mezcla con el carácter juguetón, irónico y profundamente arraigado del Dr. Simi en la cultura popular mexicana, dando forma a una propuesta que conecta con la individualidad.

Marcas que conectan con nuevas generaciones

La campaña, bajo el concepto “Autenticidad al 100 %”, apunta directo a la Generación Z y los Millennials. En un entorno dominado por filtros y expectativas, el mensaje es claro: “mostrarse tal cual, sin concesiones ni explicaciones”.

Víctor González Herrera, director ejecutivo de Farmacias Similares, subrayó que esta sinergia celebra la identidad y refleja valores como innovación, disrupción, cercanía y autenticidad, al tiempo que permite que el personaje conecte con nuevas generaciones sin perder su esencia.

La colección estará disponible a partir del 22 de abril en tiendas Crocs seleccionadas en México, en su plataforma oficial y con socios elegidos. Los precios serán: 1,499 pesos (79 dólares) por el calzado, 499 pesos (26 dólares) por el Jibbitz Pack -accesorios- y 699 pesos (37 dólares) por el Bag Charm -accesorio decorativo-.

Dr. Simi: Fenómeno cultural

El Dr. Simi, que ha trascendido su origen para convertirse en fenómeno cultural impulsado por redes sociales, memes y la vida cotidiana, da ahora un salto al universo de Crocs.

Su presencia transforma el Classic Clog en un lienzo de expresión con elementos de diseño distintivos y Jibbitz personalizados que lo vuelven inconfundible.

La unión combina dos mundos distintos en una propuesta inesperada, lúdica y fácil de compartir, pensada para generar conversación y, por qué no, una sonrisa.

El lanzamiento estará respaldado por una campaña integral en redes sociales, medios y comercio electrónico, con un enfoque narrativo diseñado para detonar conversación, humor y presencia cultural.

Con este movimiento, Crocs refuerza su posición como marca ligada a la creatividad, la individualidad y la relevancia cultural, invitando a celebrar aquello que hace único a cada consumidor. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de “Grupo Por Un País Mejor» para la difusión de este contenido.