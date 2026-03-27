Cruz Roja alerta del grave deterioro de la situación humana en Irán tras un mes de guerra

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Ginebra, 27 mar (EFE).- Tras casi un mes de ataques estadounidenses e israelíes, la situación humanitaria en Irán se está deteriorando rápidamente, alertó este viernes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR).

«El fuerte aumento de la inflación están limitando gravemente el acceso a bienes esenciales, incluidos alimentos y medicamentos», advirtió en rueda de prensa, por videoconferencia desde Teherán, la nueva jefa de delegación de FICR para Irán, María Martínez.

Muchos trabajos están interrumpidos, la actividad económica es muy restringida y los hogares afrontan crecientes dificultades para cubrir sus necesidades más básicas en un país que ya antes del inicio de la guerra ya afrontaba una inflación anual cercana al 70 %, agregó.

En ese contexto, sus compañeros de la Media Luna Roja están mostrando «un coraje extraordinario, acudiendo cada día a trabajar a pesar del peligro y la preocupación por su seguridad y la de sus familias», afirmó.

Martínez recordó que un rescatista de la Media Luna Roja ha muerto en el conflicto, otros 14 han resultado heridos, 17 centros de la organización fueron atacados y cerca de cien ambulancias sufrieron daños o quedaron destruidas.

«Uno de los momentos más desgarradores fue cuando un rescatista encontró los cadáveres de su propia familia bajo los escombros», relató.

La responsable de FICR en Irán recordó que los ataques en 30 provincias de Irán han causado en cerca de un mes 1.900 muertos, 20.000 heridos, y más de tres millones de desplazados, un 3 % de la población nacional.

«Alrededor de 289 instalaciones sanitarias han sido dañadas, así como 600 centros educativos», agregó. EFE

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