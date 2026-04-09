Cruz Roja lleva ayuda humanitaria a Irán a través de Turquía gracias al alto el fuego

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Ginebra, 9 abr (EFE).- Un cargamento con 200 kits de suministros médicos para tratar traumatismos ha logrado llegar a Irán por vía terrestre desde Turquía, uno de los primeros envíos de ayuda humanitaria desde el inicio de la guerra el 28 de febrero y que se produce gracias al alto el fuego, informó Cruz Roja.

El envío ha sido coordinado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (FICR) junto a la Media Luna Roja Turca, señaló la primera de estas organizaciones en un comunicado.

«Las cadenas de suministro humanitarias hacia Irán se han visto gravemente interrumpidas en las últimas semanas debido al conflicto, lo que ha provocado que la llegada de artículos médicos y de socorro esenciales a quienes más los necesitan fuera cada vez más difícil y costosa», indicó FICR.

Ante ello, la llegada por fin de ayuda exterior para la Media Luna Roja Iraní «muestra cómo las cadenas humanitarias se adaptan rápidamente bajo presión», agregó la federación. EFE

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