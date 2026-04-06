Cruz Roja reitera su llamada a proteger infraestructuras civiles y nucleares de ataques

1 minuto

Ginebra, 6 abr (EFE).- Los ataques contra infraestructuras civiles esenciales y contra instalaciones nucleares «no deben convertirse en la nueva norma de la guerra», advirtió este lunes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que afirmó que esa estrategia bélica es «indefendible» e incompatible con el derecho internacional.

«Toda guerra librada sin límites (…) es inhumana y devastadora para poblaciones enteras», afirmó en un comunicado la presidenta de la organización internacional, Mirjana Spoljaric, después de que se hayan denunciado diversos ataques contra instalaciones nucleares y energéticas, así como hospitales y escuelas, entre otros objetivos.

Sistemas de abastecimiento de agua, carreteras, puentes, viviendas y universidades también han sido objeto de ataques, señaló CICR.

Respecto a los ataques a instalaciones nucleares, la dirigente de la centenaria organización internacional advirtió de que «cualquier error de cálculo puede provocar consecuencias irreversibles para las generaciones futuras».

«Hago un llamamiento urgente a las partes para que protejan a la población civil y a los bienes de carácter civil en todas las operaciones militares», destacó Spoljaric. EFE

abc/jgb