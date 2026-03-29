Cuarteto acuerda en Islamabad seguir coordinación sobre Irán tras primer día de contactos

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El Cairo, 29 mar (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto afirmaron este domingo, al concluir el primer día de su reunión en Islamabad, que esperan que los esfuerzos del cuarteto conduzcan al «inicio de un proceso gradual de desescalada» que ponga fin a la guerra en Irán, mientras continúa la coordinación conjunta.

Así lo indicó el ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, en un comunicado, en el que subrayó que «la única vía para abordar la crisis actual es la desescalada y la reducción de la tensión mediante soluciones diplomáticas».

Expresó su esperanza de que los «esfuerzos conjuntos emprendidos por el Cuarteto conduzcan a una reducción de las tensiones y al inicio de un proceso gradual de desescalada que, en última instancia, ponga fin a la guerra», se apunta en la nota.

Igualmente, el portavoz oficial del Ministerio de Exteriores egipcio, Tamim Jallaf, señaló en el mismo comunicado que durante el encuentro se abordaron «maneras de fortalecer la coordinación conjunta ante la rápida evolución de la situación y la peligrosa escalada militar en la región» de Oriente Medio.

Asimismo, se abordaron los esfuerzos emprendidos en el marco del Cuarteto para «fomentar el inicio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán» con el fin de evitar que la región «se sumerja en un caos generalizado».

Abdelaty habló de la importancia de «trabajar en el futuro para estudiar el desarrollo de acuerdos regionales integrales que refuercen el concepto de seguridad colectiva», algo que tildó de «necesidad estratégica urgente para afrontar los desafíos sin precedentes que atentan contra la soberanía de los países de la región y la unidad e integridad de sus territorios».

Al concluir la reunión, según la nota, los representantes de los cuatro países -Abdelaty (Egipto), Faisal bin Farhan (Arabia Saudí), Hakan Fidan (Turquía) e Ishaq Dar (Pakistán)- acordaron continuar la coordinación conjunta.

Se espera que la reunión entre los cuatro países, que sigue mañana, revise la respuesta de Irán a Estados Unidos a través de Islamabad y coordine la comunicación con Washington.

Irán ha lanzado cientos de ataques contra bases militares estadounidenses e infraestructura vital de los países árabes en respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, unas acciones destinadas a que las ricas naciones del Golfo ejerzan presión sobre Washington para detener la agresión. EFE

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