Cuatro colombianos son arrestados por robo de 739 piezas de plata en Ciudad de México

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Ciudad de México, 14 mar (EFE).- Cuatro hombres de origen colombiano implicados en un robo de 739 piezas de plata a un ciudadano, con valor de 22.300 dólares, fueron arrestados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó este sábado la depedencia.

En un comunicado, la SSC relató que los agentes cumplían un patrullaje en calle de la colonia (barrio) Niños Héroes de Chapultepec, de la alcaldía Benito Juárez, sur de la capital, cuando un ciudadano, quien les pidió su apoyo les contó que procedía del estado de Guerrero para entregar las piezas de plata a una joyería ubicada en el Centro Histórico de la capital, sin embargo, cuatro sujetos lo interceptaron y lo despojaron de la mercancía.

El denunciante indicó que los sujetos lo amenazaron con una navaja y le arrebataron una maleta con las piezas y posteriormente huyeron a bordo de un vehículo; tras lo cual, él solicitó un taxi y los siguió hasta el lugar, donde pidió el apoyo de los agentes y señaló a las personas que se encontraban metros adelante.

La SSC indicó que los policías dieron alcance a los presuntos responsables, les marcaron el alto y llevaron a cabo una revisión preventiva, en la que hallaron dos teléfonos, dinero en efectivo, una navaja y una maleta con las 739 piezas de joyería de plata con un valor aproximado de 400.000 pesos (22.300 dólares), que el afectado reconoció como de su propiedad.

Tras lo anterior, los agentes arrestaron a los hombres de 52, 48, 43 y 24 años, quienes dijeron ser ciudadanos colombianos, y a quienes les informaron sus derechos y, junto con las piezas aseguradas, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

La SSC precisó que el detenido de 43 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo calificado en 2021, así como cuatro presentaciones ante el Ministerio Público por diversos delitos. EFE

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