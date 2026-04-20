Cuatro días de actividades y 356 kilómetros de recorrido: así será el rally del Paraguay

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Asunción, 20 abr (EFE).- Paraguay presentó este lunes el itinerario de la undécima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés), que acogerá durante cuatro días, con actividades en 22 tramos y 356 kilómetros totales de recorrido, que convierten a esta etapa en la más larga del certamen.

El CEO del Rally del Paraguay, César Marsal, dijo durante la presentación que este año el país espera el desembarco de 60 tripulaciones, por encima de las 48 que participaron en la prueba del pasado año.

La competencia, que se correrá del 27 al 30 de agosto, después de la parada en Finlandia y antes del recorrido en Chile, tendrá como escenario el departamento de Itapúa, en el sur del país, sede de la etapa local en 2025, que fue premiada como la mejor del mundo.

Marsal dijo que la prueba tendrá una «largada simbólica» en el sambódromo de Encarnación, donde esperan recibir a unas 15.000 personas que disfrutarán de demostraciones dinámicas y otras actividades relacionadas con el automovilismo.

Asimismo, adelantó que el país espera que la prueba provoque una derrama en su economía de 200 millones de dólares, superiores a los 183 millones ingresados en 2025.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, recordó que el país organizará una etapa del Campeonato Mundial de Rally durante tres años consecutivos, por cuanto la competición está asegurada en Paraguay el venidero 2027.

En este sentido, señaló que su «anhelo» es que la etapa en el país suramericano «nunca más salga del calendario» y que a partir de 2027 se renueve por otros diez años.

En 2025, el piloto francés Sébastien Ogier (Toyota) conquistó el Rally del Paraguay tras superar en la décima ronda al líder, el británico Elfyn Evans (Toyota), y al entonces campeón, el belga Thierry Neuville (Hyundai).

La prueba en Paraguay se corrió sobre una distancia de 1.002,59 kilómetros, divididos en 669,41 kilómetros de enlaces y en 333,18 kilómetros de pruebas especiales, en las que participaron 48 pilotos (22 locales y 26 extranjeros). EFE

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