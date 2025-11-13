Cuatro detenidos por incendio provocado por grupo de rap en un inmueble cerca de Lyon

París, 13 nov (EFE).- Cuatro personas sospechosas de haber participado en la filmación no autorizada de un video de rap que provocó un incendio en un edificio de apartamentos a las afueras de Lyon, fueron detenidas hoy, y entre ellas se encuentra el cantante del grupo, informaron fuentes cercanas al caso al diario regional Le Progress.

Se trata del rapero francés conocido como BFK.16, de 18 años, y de otras tres personas presuntamente relacionadas con el suceso que se produjo el pasado sábado en la localidad de Rillieux-la-Pape, según el rotativo lionés.

En un comunicado, BFK.16 aseguró el pasado lunes no tener nada que ver con el suceso y exculpó también al resto de su equipo. «En ningún momento realizamos un acto que, intencionalmente o por negligencia, pudiera haber causado tal tragedia», dijo.

Una cuarentena de residentes del inmueble de Rillieux-la-Pape, que acababa de ser completamente reformado, tuvo que ser realojada al prender fuego sus apartamentos durante el rodaje sin permiso de un video de rap en el que los individuos lanzaron un disparo de mortero que impactó en el edificio.

El ataque con mortero, seguido del incendio, ocurrido en la localidad del área metropolitana de Lyon, quedó registrado por cámaras de seguridad.

La imágenes de las cámaras de seguridad, que también acababan de ser renovadas, muestran a parte del grupo enfrentándose a un vehículo policial después de que finalizara la grabación y, a continuación, los agentes son atacados con numerosos proyectiles de mortero mientras se encuentran en la esquina del edificio dañado. Uno de estos proyectiles provoca el incendio.

«Los hechos son muy claros: se está grabando un videoclip de rap, los vecinos llaman a la policía, que se desplaza a las afueras del barrio. El vídeo se interrumpe, y estas personas ven a los agentes y los atacan con fuego de mortero mientras permanecen inmóviles. Los proyectiles impactan en un balcón del edificio y provocan el incendio», explicó el pasado domingo el alcalde de la localidad, Alexandre Vincendet.

Los bomberos que acudieron para apagar las llamas también fueron atacados con proyectiles, al igual que los agentes de policía que estaban estableciendo un perímetro de seguridad, explicó la prefectura en redes sociales el pasado fin de semana.

En redes sociales, BFK.16 se presenta como un rapero de Vénissieux que ha publicado dos temas, uno de los cuales cuenta con casi un millón de visualizaciones en YouTube, y tiene 26.000 seguidores en Instagram.

Un videoclip, ya publicado y grabado en Vénissieux, muestra imágenes de enfrentamientos entre jóvenes y la policía, así como drogas, armas de fuego y vehículos de alta gama.

El barrio afectado por el suceso está inmerso en un plan de renovación urbana. Recientemente se iniciaron las primeras demoliciones importantes para modificar su aspecto, pero el proceso se ha visto interrumpido.

«En las obras de construcción que se encuentran justo detrás del edificio que se incendió, hay una que se paralizó hace unos días porque se quemaron las viviendas, los trabajadores fueron amenazados y hay un punto de venta de drogas en la zona», explicó el alcalde. EFE

