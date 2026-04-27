Cuatro fallecidos y decenas de heridos tras chocar dos trenes a las afueras de Yakarta

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Yakarta, 27 abr (EFE).- Cuatro personas han fallecido y unas cuarenta han resultado heridas y trasladadas a hospitales tras el choque de dos trenes a las afueras de Yakarta, la capital indonesia, según informaron este lunes las autoridades locales y la compañía ferroviaria nacional.

Los trenes afectados son un convoy de cercanías que procedía de Yakarta y otro de larga distancia, que colisionaron la noche del lunes en la estación de East Bekasi, a unos veinte kilómetros de Yakarta, por causas aún desconocidas, según autoridades y medios locales.

La Policía del área metropolitana de Yakarta indicó inicialmente que habían fallecido tres personas y que unas 29 habían sido trasladadas a hospitales, la compañía ferroviaria estatal KAI elevó después a cuatro los muertos, todos del tren de cercanías, y pidió disculpas y transmitió sus condolencias a las familias de los afectados.

La empresa indicó que los 240 pasajeros del tren de larga distancia habían sido evacuados y estaban a salvo, mientras que los heridos de la unidad de cercanías ascendían a 38, que fueron enviados a distintos hospitales de la zona.

«Transmitimos nuestras más sinceras condolencias y disculpas por este incidente. Nuestro objetivo actual está en asegurar que las víctimas reciben el mejor cuidado posible», señala el comunicado de KAI, que añade que continuarán trabajando en coordinación con la Policía, el Ejército y los equipos médicos.

Indonesia, archipiélago de más de 17.000 islas con Java, donde se encuentra Yakarta, como la más poblada, ha apostado en los últimos años por reforzar su sistema ferroviario, con la inauguración en 2023 del primer tren de alta velocidad del país, que conecta la capital con la ciudad de Bandung. EFE

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