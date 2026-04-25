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Cuatro muertos en ataques israelíes en el sur de Líbano

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El Ministerio de Salud de Líbano anunció que cuatro personas murieron este sábado en ataques israelíes en el sur del país, pese al alto el fuego, prolongado esta semana, en la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

«Dos ataques del enemigo israelí, dirigidos contra un camión y una motocicleta, en la localidad de Yohmor al Shaqef, en el distrito de Nabatiye, dejaron cuatro muertos», indicó el ministerio en un comunicado.

Ante el estancamiento de las negociaciones con Irán, que no dan señales de reanudarse para encontrar una solución duradera a la guerra, el presidente estadounidense Donald Trump había anunciado el jueves una prórroga de la tregua en Líbano.

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