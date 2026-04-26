Cuatro muertos y dos heridos por ataque contra discoteca del municipio colombiano de Toro

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Bogotá, 26 abr (EFE).- Cuatro personas murieron y dos resultaron heridas en un ataque armado en una discoteca del municipio de Toro, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), en la masacre número 48 en lo que va de 2026 en Colombia, informó este domingo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

«En un bar del sector de El Hobo, en el municipio de Toro, Valle del Cauca, hombres armados llegaron hasta el lugar y dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban allí», señaló Indepaz.

Tras el ataque los responsables huyeron del lugar, mientras que otras personas presentes auxiliaron a los heridos y alertaron a los organismos de emergencia, que llegaron minutos después para atender la situación.

Los dos heridos presentan heridas leves y fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica.

La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana para el municipio de Toro, en la que advertía sobre el riesgo para la población civil por la presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial y otras formas de violencia en la zona.

De momento las autoridades no han atribuido a ningún grupo armado ilegal la autoría de esta matanza, que se produce en medio de una ola de violencia en el suroeste del país con ataques contra instalaciones militares, infraestructura y población civil en departamentos como Cauca y Valle del Cauca, incluido un atentado con un cilindro bomba el sábado en la Vía Panamericana que causó al menos 14 muertos y 38 heridos. EFE

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