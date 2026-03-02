Cuatro niños entre las nueve víctimas por el misil iraní caído en Beit Shemesh, Israel

Jerusalén, 2 mar (EFE).- Cuatro de las nueves víctimas mortales por el impacto este domingo de un misil iraní contra la localidad israelí de Beit Shemesh son niños, según se informó este lunes tras su identificación por el Instituto Nacional de Medicina Forense.

El proyectil, que supuso el ataque más mortífero en el país desde el inicio del actual conflicto con Irán, destruyó una sinagoga y causó graves daños en un refugio antiaéreo situado bajo el edificio y en viviendas colindantes, hiriendo a más de 48 personas.

Entre las víctimas mortales figuran Ronit Elimelech, de 45 años, voluntaria del servicio de emergencias United Hatzalah, y su madre, Sara Elimelech. Según recogen medios israelíes, Ronit se encontraba en la vivienda de sus padres junto a sus tres hijos cuando sonaron las sirenas y la familia se dirigió al refugio bajo la sinagoga.

Dos de sus hijos fueron rescatados y trasladados con heridas al hospital Hadasa Ein Kerem (en Jerusalén); el tercero resultó ileso, al igual que el padre de Ronit.

La tercera de las víctimas identificadas fue Oren Katz. También fue identificado Gavriel Baruch Ravach, de 16 años. Entre los fallecidos figuran igualmente Bruria Cohen y su hijo Yosef Cohen, así como tres hermanos: Yaakov Biton, de 16 años; Avigail Biton, de 15; y Sarah Biton, de 13.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su pésame a las familias de los fallecidos y su apoyo a los afectados desde el lugar del impacto en Beit Shemesh, a donde acudió junto al jefe del Comando del Frente Interno, la unidad militar encargada de proteger a la población civil.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, también visitó este lunes el lugar, que describió como «una escena de caos y terror».

Según The Times of Israel, los sistemas de defensa aérea se activaron en la zona pero los interceptores no lograron derribar el misil por causas que aún se investigan, lo que permitió el impacto directo de la ojiva de aproximadamente 500 kilos.

Ese fue el primer ataque iraní en causar víctimas mortales tras el registrado el sábado en Tel Aviv, donde murió la ciudadana filipina Mary Anne Velásquez de Vera, de 32 años, también por el impacto de un misil.

Durante algunos de lo funerales celebrados este lunes en Beit Shemesh, las sirenas volvieron a sonar tras una nueva oleada de misiles iraníes, obligando a decenas de asistentes a buscar refugio junto a los muros del cementerio.

En Israel, los impactos de misiles iraníes se han cobrado hasta el momento la vida de 10 personas. En Irán, los fallecidos superan los 555 (con 180 fallecidos en el bombardeo contra la escuela en la localidad de Minab) según señaló la Media Luna Roja. En Líbano, el total de muertos alcanza los 31 tras los ataques israelíes en respuesta a los misiles disparados hoy por Hizbulá. EFE

