Cuatro personas muertas y dos desaparecidas al hundirse una pasarela en una playa del norte de España

Cuatro personas murieron y dos estaban desaparecidas este martes tras hundirse una pasarela en una playa de la ciudad española de Santander, en el norte, informó el servicio de rescate marítimo nacional.

«En búsqueda de 2 desaparecidos tras caída al agua de personas desde pasarela en El Bocal (Santander). 4 fallecidos han sido recuperados» y una persona fue rescatada, informó Salvamento Marítimo en un mensaje en la red social X.

En el operativo de rescate participan unidades marítimas y aéreas, policía y bomberos.

Las víctimas caminaban «por una pasarela de madera que unía dos pequeños acantilados y esa pasarela ha colapsado», explicó a la prensa la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Era «un grupo de siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza» y «se han encontrado con este accidente», añadió la alcaldesa, precisando que la persona rescatada sufría «aparente hipotermia» y está hospitalizada.

