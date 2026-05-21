Cuatro policías y un civil mueren en enfrentamiento en frontera entre Honduras y Guatemala

2 minutos

Tegucigalpa, 21 may (EFE).- Al menos cuatro agentes de la Policía Nacional y un presunto delincuente murieron este jueves durante un enfrentamiento armado en una zona de la frontera con Guatemala, informó el portavoz de la institución, Edgardo Barahona.

«Preliminarmente estamos hablando de cuatro funcionarios policiales fallecidos y un civil», señaló Barahona a los periodistas.

El enfrentamiento ocurrió en el sector de Corinto, fronterizo entre Honduras con Guatemala, cuando miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) intentaban ingresar a una vivienda en una operación antidrogas, explicó.

Barahona enfatizó que se ha desplazado un equipo especializado para apoyar las operaciones en la zona, donde las fuerzas de seguridad buscan a al menos tres agentes de la Dipampco que habrían sido secuestrados durante el operativo.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a las víctimas.

Esta sería la segunda masacre registrada este jueves en Honduras, que reporta un promedio diario de entre diez y doce asesinatos, de acuerdo con cifras oficiales.

Las fuerzas de seguridad investigan también la supuesta matanza de al menos diez personas en una finca del departamento de Colón, en el Caribe hondureño, una región golpeada por un conflicto agrario que deja unos 200 muertos en las últimas décadas.

El múltiple crimen habría ocurrido en la madrugada en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo (Colón), según el informe preliminar de la Policía Nacional.

El ministro de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez, dijo a periodistas que, por el momento, no disponen de «información oficial de cuántos son los cadáveres ni de dónde están».

Velásquez anunció además la conformación de un equipo multidisciplinario y la intervención de la zona con «una fuerza mayor» para garantizar la seguridad de la población.

Las víctimas de este segundo suceso, entre las que habría tres mujeres y que aún no han sido identificadas, al parecer se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana cuando un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes policiales, irrumpió en el lugar y les disparó sin mediar palabra, según reportes de medios locales. EFE

ac/mt/cpy