Cuatro veleros zarpan desde Sicilia rumbo a Roma tras el asalto de la flotilla

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Roma, 2 may (EFE).- Cuatro veleros han zarpado este sábado desde el puerto italiano de Siracusa (sur) con el objetivo de romper el bloqueo naval de la Franja de Gaza, días después de que el ejército israelí interceptara a la Flotilla Global Sumud en el Mediterráneo.

La iniciativa ha sido impulsada por la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC), formada por organizaciones de la sociedad civil de varios países, y por el movimiento ‘Thousand Madleens’.

Ambas organizaciones tenían previsto unirse en los próximos días a la Flotilla Global Sumud, compuesta por 58 naves e interceptada por fuerzas israelíes en la noche del pasado miércoles cuando navegaban por aguas internacionales cerca de Grecia.

Tras el asalto, 22 naves de esa flotilla fueron inutilizadas y unos 175 activistas detenidos y después desembarcados en la isla griega de Creta. Solo dos miembros, el palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, han sido llevados a Israel.

Los cuatro nuevos barcos que han puesto rumbo a Gaza son los veleros ‘Adalah’ y ‘Perseverance’, de la FFC, y ‘Tenaz’ y ‘Linah’ de ‘Thousand Madleens’.

Esta nueva misión, según un comunicado, cuenta con 30 miembros de varios países, cuatro de ellos españoles: Tomás Morate Serna y Santiago González Vallejo capitanearán los dos veleros de la FFC y en el ‘Tenaz’ viajan Neus Bella Ferre y Óscar Gallego Cubilana. EFE

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