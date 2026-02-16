Cuba aboga por «reforzar» sus lazos con España en medio de la creciente presión de EEUU

2 minutos

La Habana, 16 feb (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, buscó este lunes «reforzar» los lazos políticos y económicos con Madrid en un encuentro con su homólogo español, José Manuel Albares, en medio de la creciente presión de EE.UU. contra la isla.

En un mensaje en redes sociales al término de la reunión, celebrada en Madrid, Rodríguez aseguró que La Habana busca «reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual».

El canciller cubano resaltó además «la creciente agresión de EE.UU. contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo».

Rodríguez se refería al asedio energético que le ha impuesto Washington a su país, con el fin del flujo de petróleo venezolano a Cuba y la orden ejecutiva que prevé aranceles para quienes suministren crudo a la isla.

La situación se ha deteriorado sensiblemente en la isla desde que entró el último petrolero del exterior el pasado 9 de enero y el Gobierno ha puesto en marcha un duro programa de contingencia. Cuba apenas produce un tercio de sus necesidades energéticas.

Por otro lado, Rodríguez trasladó a Albares el apoyo de Cuba a la organización de la Cumbre Iberoamericana que se realizará en noviembre en Madrid. Y destacó «la importancia del multilateralismo para enfrentar los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible».

A su llegada al Palacio de Viana, una de las sedes que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Rodríguez fue increpado por una decena de manifestantes que lo esperaban en la acera de enfrente con banderas de Cuba y carteles.

«Desgraciado», «hijo de puta», «Viva Cuba libre» o «¿qué cojones haces aquí?» son algunas de las proclamas que gritaron los allí reunidos.

Antes de parar en Madrid, Rodríguez visitó China como parte de una gira en busca de apoyos de los aliados tradicionales de Cuba y que comenzó en vietnam. El canciller cubano también mantuvo la semana pasada una llamada con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Se espera que Rodríguez viaje de vuelta a Cuba después de su estancia en la capital española. EFE

jce-ime/jpm