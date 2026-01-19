Cuba apenas satisface la mitad de sus necesidades de electricidad

Cuba, que podría sufrir un corte del suministro de petróleo venezolano por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, apenas logró satisfacer la mitad de su necesidad diaria de electricidad en 2025, según datos oficiales recopilados y analizados por la AFP.

Esta información también muestra que la isla reporta un aumento importante, aunque todavía poco efectivo, de la generación de energía solar, a partir de la instalación de unos 40 parques el año pasado.

La demanda horaria promedio de energía eléctrica del país ronda los 3.300 megavatios hora (MWH), pero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 el sistema registró un déficit promedio de 1.643 MWH, según cálculos de la AFP basados en información publicada por la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

El monitoreo muestra que la tendencia se mantuvo en la primera quincena de 2026.

La UNE publica diariamente la demanda prevista de energía eléctrica, así como el déficit reportado en el pico nocturno. La diferencia entre ambos valores da una idea de la disponibilidad efectiva de energía diaria, que media los 1.670 MW: la mitad de lo que necesita el país de 9,6 millones de habitantes.

Los datos oficiales también muestran un fuerte incremento en la generación fotovoltaica. Mientras a fines de marzo los parques solares tenían una generación de entre 300 y 400 mwh diarios, para fines de diciembre superaron los 3.000 mwh diarios.

Sin embargo, debido a la poca existencia de baterías de almacenamiento, esta energía solo se puede utilizar mientras haya sol y no por la noche, cuando se presenta la hora pico de consumo.

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad.

Esa falta de combustible podría empeorar luego de que Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, anunciara recientemente el fin del flujo de crudo y dinero venezolano hacia la isla comunista.

Venezuela ha sido desde el año 2000 el principal proveedor de petróleo a Cuba, su aliado ideológico.

Además, la base de la generación eléctrica de la isla descansa en ocho centrales eléctricas, casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, que sufren frecuentes averías o deben ser paralizadas para mantenimiento.

Los cortes diarios de luz, a veces de más de 20 horas seguidas, son moneda corriente.

El gobierno afirma que el embargo estadounidense le impide reparar su red eléctrica, pero economistas señalan una falta crónica de inversión estatal en el sector.

