Cuba confirma «conversaciones» con EEUU e inicia liberación de presos

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Cuba confirmó este viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos, mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.

El presidente Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, representa una «amenaza excepcional», principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

Trump instó a Cuba a «alcanzar un acuerdo» o enfrentar las consecuencias. La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

No obstante, según La Habana, ha habido acercamientos entre los dos gobiernos.

«Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos», señaló el presidente Miguel Díaz-Canel en una reunión con las más altas autoridades del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y del gobierno, en imágenes difundidas por la televisión cubana.

Esas conversaciones buscan «soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones», precisó Díaz-Canel.

Entre los dirigentes, en primera fila, estaba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro (2006-2018) y quien, pese a no ocupar ningún cargo oficial, ha sido señalado por medios estadounidenses como interlocutor del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en el marco de conversaciones secretas con Cuba.

«Mientras nos beneficie a nosotros nos ponemos de acuerdo, pero con las condiciones de nosotros», comentó a la AFP Sergio Guerra, un vendedor de productos agrícolas de 55 años.

Las declaraciones de Díaz-Canel confirman lo afirmado por Trump, que ya a mediados de enero indicó que su gobierno mantenía conversaciones con altos dirigentes de la isla.

México, que durante el último mes ha enviado a la isla más de 3.000 toneladas de ayuda humanitaria, fundamentalmente por barco, saludó la conversaciones.

«Siempre México va a promover la paz y el diálogo diplomático y, en particular, frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo», dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

– «Se acabó el sufrimiento» –

Díaz-Canel dijo que los intercambios con Estados Unidos fueron facilitados por «factores internacionales», que no precisó.

El jueves, su gobierno había anunciado la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de «buena voluntad» hacia el Vaticano.

Las primeras excarcelaciones tuvieron lugar este viernes. La AFP asistió a la llegada a su casa de Adael Leyva Díaz, de 29 años y quien cumplía una condena de 13.

También a la de Ronald García Sánchez, de 33 años, sentenciado a 14 años, y vecino de Díaz, en el municipio de Arroyo Naranjo, al sur de la capital.

Ambos participaron en las históricas protestas antigubernamentales que sacudieron la isla el 11 de julio de 2021 cuando miles de cubanos salieron a las calles con gritos de «abajo la dictadura» y «libertad».

Leyva Díaz, que llegó en un triciclo eléctrico, fue recibido en plena calle por sus familiares. Tan pronto descendió del vehículo abrazó y cargó a su hijo. «Ya te tengo aquí, se acabó el sufrimiento», le dijo al abrazarlo su madre Ivón Díaz.

Según la oenegé Justicia 11J, que registra las detenciones en Cuba desde las manifestaciones, en el país había hasta este viernes al menos 760 presos por razones políticas», incluidos 358 que participaron en las movilizaciones.

La Iglesia católica ha actuado por décadas como mediadora y canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos, y tuvo un papel clave en el deshielo de relaciones diplomáticas entre los dos países en 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama (2013-2017).

El 28 de febrero, durante una gira diplomática por Europa, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, fue recibido en audiencia por el papa León XIV.

Una semana antes, el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, se había reunido con dos diplomáticos estadounidenses: el encargado de negocios en La Habana, Mike Hammer, y el embajador en El Vaticano, Brian Burch.

A finales de febrero, Trump dijo que estudiaba una «toma de control amistosa» de Cuba. «No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba», declaró.

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