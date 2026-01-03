Cuba confirma una mortalidad infantil de 9,9 al cierre de 2025

La Habana, 3 ene (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) confirmó este sábado que el país cerró 2025 con una mortalidad infantil de 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos, frente al 7,1 registrado el año previo, y avanzó una nueva caída de la natalidad.

Al cierre de la última sesión del Parlamento cubano en diciembre pasado, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, había avanzado ese dato y reconoció el “deterioro” de dicho indicador sanitario.

Ahora, el Minsap informó que la tasa de las muertes maternas en 2025 fue de 44,1 por 100.000 nacidos vivos, contra 40,6 en 2024; y precisó que “el incremento de un año respecto al otro fue de una muerte materna”.

En Cuba se registraron 68.051 nacimientos el año pasado, con 3.108 menos nacidos que en 2024, acorde con las cifras oficiales.

“Esa reducción en la natalidad ha sido un comportamiento habitual en los últimos años y es consecuencia de la situación demográfica que se manifiesta en todo el país”, indicó el Minsap en su informe.

La tasa de mortalidad infantil refleja un importante incremento con respecto a los mínimos alcanzados por la isla en las últimas décadas (por debajo incluso de 4 por 1.000 nacidos vivos), y que situaban al país con el mejor dato de todo el continente americano.

En 2018, la tasa de mortalidad infantil en Cuba fue de 3,9 por cada 1.000 nacidos vivos.

Cuba permanece sumida en un “escenario complejo” marcado por dificultades económicas y una crisis energética -sin solución a largo plazo- a la que se suma ahora la sanitaria, derivada de la actual epidemia de chikunguña y dengue. EFE

