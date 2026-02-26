Cuba denuncia que EEUU negó la visa a ocho de sus delegados al Clásico Mundial de Béisbol

2 minutos

La Habana, 25 feb (EFE).- La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) informó este miércoles que Estados Unidos negó el visado a ocho miembros de la delegación de la isla al VI Clásico Mundial de Béisbol que se desarrollará del 5 al 17 de marzo próximo, con rondas de grupo en varias ciudades estadounidenses.

La federación señaló en un comunicado que la respuesta de EE.UU. un mes después de presentadas las solicitudes de visas para la representación cubana «da la espalda a las razones en que estas se sustentan, a los más elementales preceptos del deporte y a los compromisos que asumen los países sedes de certámenes de este tipo».

En ese sentido, afirma que «citar como causa lo establecido en la Sección 243 (d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese país, irrespeta la esencia del deporte y la responsabilidad inherente a sus protagonistas y coloca a nuestra delegación en evidente desventaja».

«Es falso que Cuba no coopere con los Estados Unidos en materia migratoria», sostiene.

Además considera que la negativa de visas de Washington se suma a «las complejidades que signaron el proceso de integración de la nómina, sujeto a plazos diferentes a los dispuestos para el resto de los países convocados, por la necesidad de que los organizadores contaran con el permiso del Gobierno de EE.UU., imprescindible para invitar a Cuba».

Refiere que los visados fueron denegados a miembros de la delegación «con funciones específicas» como el presidente y el secretario general de la federación, Juan Reinaldo Pérez Pardo y Carlos del Pino Muñoz, respectivamente, y el entrenador de pitcheo y Pedro Luis Lazo Iglesias.

Cuba quedó ubicada junto a las escuadras de Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá en el grupo A del Clásico Mundial, cuyas rondas de grupos se jugarán en las ciudades estadounidenses de Miami, Florida, Houston y Texas, así como en San Juan (Puerto Rico) y Tokio, en Japón.

El pasado 5 de febrero, la federación anunció la nómina insular de 30 peloteros al Clásico Mundial en la que figuran dos jugadores de las Grandes Ligas (MLB) y nueve de las ligas menores (MiLB).

Las autoridades deportivas cubanas han indicado el propósito de participar en este evento con la aspiración de repetir el histórico cuarto puesto logrado en el Clásico Mundial de 2023. EFE

