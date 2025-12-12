Cuba desarticula una red de tráfico de droga sintética y arresta a 24 personas

3 minutos

La Habana, 12 dic (EFE).- Las autoridades cubanas desarticularon una red de tráfico de drogas sintéticas, incautaron un millón de dosis del estupefaciente conocido como «químico» y arrestaron a 24 personas, informaron este viernes medios oficiales.

El jefe de sección del Órgano Especializado de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint), Arnaldo Ramos, dijo a la televisión estatal que la red delictiva estaba organizada desde Florida (EE.UU.) y que usaba a cubanos residentes en la isla para preparar, distribuir y comercializar esta sustancia.

El “químico” es un cannabinoide sintético altamente adictivo, más barato y potente que la marihuana. Su consumo se ha propagado en los últimos años en Cuba, especialmente entre los jóvenes, según han reconocido en los últimos meses las autoridades.

Ramos sostuvo que los estupefacientes, moldeados en forma de crema, entraron al país a través de “paquetería ilegal por vía aérea” en envases de yogurt, gelatina, suplementos alimenticios y medicamentos.

“Ante casos como estos, las autoridades cubanas han informado oportunamente al Gobierno de EE.UU. sobre personas en ese país que intentan promover el narcotráfico internacional en suelo cubano, sin embargo, los casos quedan sin respuesta”, añadió.

En tanto, el jefe de sección del Órgano Especializado Antidrogas del Minint, Yoan Saporta, declaró a ese medio que los 24 detenidos están siendo procesados por delitos relacionados con el narcotráfico como resultado de una operación realizada “durante 2025”.

Además de la droga, las autoridades incautaron jeringuillas, guantes, bandejas, mascarillas y acetona, esta última usada para fabricar el “químico”, agregó Saporta. También confiscaron casas, medios de transporte y 11 millones de pesos cubanos (91.600 dólares al cambio oficial para personas físicas, pero 25.000 dólares en el mercado informal).

A principios de diciembre, altos cargos del Minint y del Ministerio de Justicia rechazaron cualquier vínculo de Cuba con el narcotráfico y reiteraron que “no es un país productor ni de tránsito de drogas”. También ratificaron la “política de tolerancia cero” del Gobierno isleño.

Respondían así a la creciente presión de EE.UU. en el Caribe, donde Washington ha dispuesto una fuerte presencia militar con el argumento de luchar contra el tráfico de estupefacientes y con el foco puesto principalmente en el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de liderar un cartel.

En Cuba el narcotráfico se define y afronta principalmente como una cuestión de orden público. Los medios estatales han reportado varios “juicios ejemplarizantes” relacionados con el tráfico de drogas, con al menos una condena de 15 años de prisión por posesión y venta de pequeñas cantidades de droga.

El Código Penal sanciona “la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas con penas desde 4 a 30 años de cárcel, prisión perpetua y hasta la condena de muerte”. EFE

lbp/jpm/gpv