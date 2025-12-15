Cuba llama a la unidad de la ALBA para enfrentar la «pretensión hegemónica» de EEUU

La Habana, 14 dic (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hizo este domingo un llamado a la unidad de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) para enfrentar con «firmeza la pretensión hegemónica» del Gobierno de Estados Unidos.

En su intervención por videoconferencia en la XXV cumbre de la ALBA el gobernante cubano hizo un llamado a «seguir luchando por un objetivo común: la unidad, la paz y la soberanía de nuestros pueblos».

Díaz-Canel condenó el actual despliegue «ostensible, exagerado e injustificado» de fuerzas navales de los Estados Unidos en el mar Caribe y afirmó que esa «deliberada amenaza de acción militar» contra Venezuela revela «un propósito hegemónico y criminal que debe poner en alerta a todos los pueblos y Gobiernos del continente».

«Es un peligro que se debe denunciar de la forma más resuelta y desde Cuba hoy en esta cumbre de la ALBA lo condenamos en los términos más firmes y categóricos», recalcó.

También denunció la reciente incautación de un buque petrolero por parte de las fuerzas militares de los EE.UU., acción que catalogó como «un acto de piratería y robo de los recursos del pueblo venezolano que constituye una grave violación del derecho internacional».

Además señaló que esa acción «contraviene los principios de la libertad de navegación y del libre comercio, y perjudica no solo a Venezuela sino a toda la comunidad internacional en su conjunto».

Asimismo reiteró «el más firme respaldo» a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro.

En su discurso, el mandatario insular criticó la decisión de excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba de la próxima Cumbre de las Américas que iba a celebrarse este diciembre en República Dominicana, pero que fue aplazada.

«La verdadera integración latinoamericana y caribeña será en extremo difícil si se siguen aceptando las exclusiones arbitrarias y la censura en los foros multilaterales como ha sucedido en las últimas Cumbres de las Américas», apuntó.

Díaz-Canel señaló que esa decisión «respondió claramente a las directrices del gobierno de los EE.UU.» y lamentó que «algunos países de la región se plegaron, dando la espalda a la virtud, la dignidad y el respeto entre los pueblos».

Resaltó el aniversario 21 de la creación de la ALBA por los fallecidos líderes de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez, y recordó que la misión de ese bloque integracionista se basa en «la cooperación, la complementariedad y la solidaridad».

Este encuentro acogió a presidentes, primeros ministros y cancilleres de los países que actualmente integran la organización: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía.

Bolivia, que integraba el bloque desde 2006, fue suspendida por la ALBA tras ganar la presidencia del país andino Rodrigo Paz, por considerar su conducta «proimperialista y colonialista». EFE

