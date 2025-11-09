Cuba pide no ignorar la ‘irracional arremetida’ de EEUU sobre Venezuela en cita CELAC-UE

3 minutos

Santa Marta, (Colombia), 9 nov (EFE).- El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, llamó este domingo a no ignorar la «irracional arremetida» del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela en la apertura de la IV Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE).

«No podemos ignorar en esta cita la irracional arremetida del Gobierno de EE.UU. contra Venezuela y el despliegue en curso de una operación militar ofensiva estadounidense en el Caribe bajo el falso pretexto de la lucha contra el narcotráfico», señaló Valdés, quien encabeza la representación del Gobierno de la isla en la cita.

El vicepresidente afirmó que es una «amenaza inaceptable de agresión, de violación de la soberanía, que socava la paz y la cooperación que los países latinoamericanos y caribeños queremos y debemos preservar».

En su intervención recalcó el «invariable apoyo» de Cuba «al gobierno venezolano, a su presidente y al pueblo bolivariano».

Asimismo consideró que la comunidad internacional «debe movilizarse para detener esta agresión directa y las acciones militares en el Caribe, que ponen en peligro la paz, la estabilidad y la seguridad regionales».

Valdés Mesa también abogó por un acercamiento «más solidario y colaborativo» entre países de la CELAC y la UE con el fin de lograr «compromisos tangibles y abordar mejor los desafíos».

Además valoró de «insuficientes» los avances alcanzados en la asociación birregional desde la pasada cumbre en Bruselas.

En ese sentido instó a «profundizar» los vínculos, basados en «la confianza y el respeto a la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y al derecho de cada país de decidir su propio sistema político y socioeconómico».

El representante de la isla rechazó la exclusión de Venezuela, Nicaragua y su país de la Cumbre de Las Américas, que ha sido pospuesta.

Valdés destacó «la actitud» de la mayoría de las naciones presentes en la reunión por demandar recientemente en las Naciones Unidas el fin del embargo económico que aplica EE.UU. a Cuba, y agradeció las denuncias ante la decisión de Washington de retornar a la isla a su lista de países que considera patrocinan el terrorismo.

Sobre la perspectiva de esta Cumbre, expresó el deseo de que contribuya a afianzar una relación CELAC-UE «más sólida, orientada al desarrollo inclusivo y la cooperación, con mayor compromiso y capacidad de diálogo», sobre bases de «reciprocidad y sin injerencias», que permitan alcanzar «objetivos y construir espacios en beneficio común».

La IV Cumbre CELAC-UE, que en principio estuvo prevista hasta el próximo lunes, concluirá este domingo con la aprobación de la ‘Declaración de Santa Marta’, según fuentes oficiales. EFE

