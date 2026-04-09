Cuba prevé apagones este jueves que afectarán a la vez hasta al 57 % del país

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La Habana, 9 abr (EFE). – Cuba sufrirá este jueves prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 57 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Esos Unidos desde enero. Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario ‘pico’ de la presente jornada una capacidad de generación de 1.375 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.120 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.745 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.775 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero de EE.UU.

En esta jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Las obsoletas centrales termoeléctricas de Cuba fueron construidas en su mayoría durante las décadas 60 y 70 del siglo pasado y sufren frecuentes averías.

El otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo petrolero de EE.UU. El Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de «asfixia energética».

Cuba ha sufrido en los últimos 18 meses siete desconexiones del Sistema Electroenergético Nacional, dos de ellos registrados el pasado marzo en una misma semana.

La isla recibió hace una semana el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con aproximadamente 730.000 barriles, equivalente a 100.000 toneladas de crudo, el primer cargamento de este tipo en llegar en los últimos tres meses.

La isla caribeña necesita unos 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales solo 40.000 los consigue con pozos propios. EFE

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