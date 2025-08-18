The Swiss voice in the world since 1935

Cuba recibió entre enero y julio un 23,2 % menos de turistas extranjeros

La Habana, 18 ago (EFE).- Cuba recibió entre enero y julio un total de 1.123.987 visitantes internacionales, un 23,2 % menos que en igual periodo de 2024, según datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Esta cifra hace ya prácticamente inviable el objetivo gubernamental de 2,6 millones de turistas para 2025 y ni siquiera asegura que se vaya a superar la marca de 2,2 millones de 2024, la peor en diecisiete años, sin contar los dos ejercicios más afectados por la covid-19.

La ONEI indicó que en julio arribaron a la isla 142.131 viajeros internacionales. Se trata de un volumen superior al registrado en los dos meses previos, lo cual es habitual, pero inferior a las cifras de ese mismo mes en los últimos tres ejercicios.

Por países, Canadá, Estados Unidos y Rusia continuaron siendo los tres principales mercados emisores por volumen en lo que va de año.

De los diez primeros destinos, sólo dos (Argentina y Colombia) se anotaron subidas con respecto a los siete primeros meses del año anterior. Los visitantes de Rusia se redujeron en un 41,8 %, seguidos de los de Alemania (39,3 %), España (28 %), Francia (25,5 %) y Canadá (23,1 %).

Asimismo, el número de cubanos residentes en el extranjero que viaja a la isla -que sería el segundo mayor mercado emisor, doblando al tercero- ha caído en un 21,5 %.

La debilidad del sector turístico cubano, motor económico de la isla durante años, está asociada, entre otros factores, a la grave crisis económica y energética que sufre la isla, el recorte de rutas aéreas y las sanciones estadounidenses.

El turismo es fundamental para los planes del Gobierno cubano, por su aporte al producto interno bruto (PIB) y por la entrada de divisas que representa y que habitualmente figura entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas.

Cuba recibió 2,2 millones de visitantes internacionales en 2024, un total de 2,4 millones en 2023 y 1,6 millones en 2022, según datos oficiales.

Estas cifras quedan lejos de las registradas en 2018 (4,6 millones) y en 2019 (4,2 millones), cifras récord ligadas al «deshielo» de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba en esos años y la eliminación de restricciones de Washington a los viajes a la isla.

En la actualidad, la situación del turismo en Cuba contrasta con la de destinos similares de la región del Caribe, como Punta Cana (República Dominicana) y Cancún (México), que están registrando máximos históricos de visitantes luego de la pandemia. EFE

