Cuba reconecta al sistema eléctrico a las provincias del oriente afectadas tras fallo

La Habana, 5 feb (EFE).- Cuatro de las provincias orientales de Cuba (Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo) volvieron este jueves a enlazarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), luego de que este colapsara parcialmente y dejara en apagón a cerca de 3,4 millones de personas.

«El sistema en esa zona quedó restablecido a las 00:46 de la madrugada de hoy», indicó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

El apagón se debió a una «avería» en una línea de alta tensión de 220 kilovatios (Kv) en Holguín (este), acorde con la compañía.

Esta falla, detalló la UNE, provocó la salida del sistema de la central termoeléctrica Felton, la mayor generadora del oriente de la isla, así como de otra central y una estación de motores de la misma provincia.

Se trata de la segunda caída parcial del SEN en poco más de cuatro meses. El apagón ocurre en un momento de crisis energética en Cuba, agravada por el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. que amenaza con empeorar aún más la crítica situación.

En poco más de un año, el SEN ha sufrido también cinco colapsos totales y en algunos de ellos el restablecimiento demoró días.

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una grave crisis energética reflejada en apagones diarios que superan las 20 horas en todas las localidades.

La infraestructura eléctrica del país presenta problema habituales debido a que opera con centrales térmicas obsoletas y además el Gobierno cubano argumenta que no tiene divisas para comprar combustible para la producción energética.

Expertos independientes indican que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de «asfixia energética».

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFE

