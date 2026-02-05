Cuba revive su plan de supervivencia de los 90 ante el escenario de «cero combustible»

Juan Carlos Espinosa

La Habana, 5 feb (EFE).- El Gobierno cubano se asoma ante la posibilidad de que la isla, poco más de un mes después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quede al borde de un «desabastecimiento agudo de combustible».

En una inusual comparecencia televisiva, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció este jueves que la situación energética es «compleja» y que, tras el cierre del grifo desde Caracas, los cubanos van a «vivir tiempos difíciles (…), muy difíciles».

No es para menos. Según distintos cálculos independientes, el petróleo venezolano cubrió en 2025 un 30 % de las necesidades energéticas de la isla. De igual forma, dos terceras partes del combustible que precisa el país debe ser importado.

Al respecto, Díaz-Canel reconoció dos puntos que dejan entrever la agudeza de la crisis. Por una parte, la isla no ha recibido combustible desde el exterior desde el pasado diciembre. Por otra, La Habana ha paralizado toda su producción energética con motores de diésel y fueloil (40 % del mix energético) debido al bloqueo petrolero de EE.UU.

Por el momento, las autoridades han priorizado la poca generación eléctrica para atender durante el día las actividades económicas, como el riego en los campos, y el funcionamiento de «entidades productivas».

Díaz-Canel no dio detalles sobre qué hará la isla para evitar el colapso energético. Se limitó a asegurar que La Habana no renunciará «a recibir combustible» del exterior y que está «haciendo todas las gestiones para que el país pueda tener de nuevo ingresos de combustible».

Medidas de supervivencia

El presidente aseguró que el bloqueo petrolero va a tener consecuencias serias, para lo que se están poniendo en marcha una serie de medidas de emergencia que van a «demandar esfuerzos». «Es asfixiarnos completamente», agregó.

Resaltó que las medidas estadounidenses van a «afectar la transportación de alimentos, la producción de alimentos, el transporte público, el funcionamiento de los hospitales, de instituciones de todo tipo, de las escuelas, la producción de la economía, el turismo,..».

Ante ese escenario, el mandatario añadió que el Gobierno adoptó una serie de medidas de emergencia que retoma como referencia las «indicaciones» del expresidente Fidel Castro durante el llamado Periodo Especial, la depresión que supuso para la isla la caída del bloque soviético.

Díaz-Canel revivió el concepto de la «opción cero», un plan de supervivencia ante un escenario de «cero petróleo» importado que implicó un racionamiento extremo, autosuficiencia alimentaria, el uso de tracción animal, carbón vegetal para cocinar y transporte no motorizado, entre otras medidas.

«Están contempladas (alguna de esas medidas), también actualizadas porque hay situaciones diferentes en estas directivas», agregó el mandatario.

Crisis crónica

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar los combustibles necesarios para nutrir la generación distribuida.

La operación militar estadounidense en Caracas del 3 de enero significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Distintos expertos estiman que de los 110.000 barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30.000.

Luego el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio otra vuelta de tuerca más a la presión sobre Cuba al firmar el 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles comerciales a todos los países que suministrasen petróleo a la isla.

El experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.) estimó para EFE que, de no recibir nuevos envíos de petróleo, Cuba estaría para marzo en una «grave crisis».

En lo que va de año Cuba apenas ha recibido un petrolero, procedente de México, con unos 86.000 barriles de crudo. EFE

