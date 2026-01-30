Cuba tacha de «brutal acto de agresión» la medida de EEUU contra su suministro petrolero

La Habana, 29 ene (EFE).- El Gobierno de Cuba condenó este jueves la decisión de EE.UU. de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla: «Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión».

«Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país», escribió en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

La orden ejecutiva firmada este jueves por el presidente Donald Trump, que declara que esta medida es necesaria por el peligro que Cuba representa para su país, supone, según Rodríguez, «someter a condiciones de vida extremas» a toda la población en la isla.

«EE.UU recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio», argumenta.

El canciller agregó que, para justificar esta medida, el presidente de EE.UU. «se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es».

«Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna, es la que ejerce el Gobierno de EE.UU. contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia», señaló Rodríguez.

Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que EE.UU. podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba indicando que la isla «constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU».

Cuba precisa del orden de 110.000 barriles de petróleo diarios, según distintas estimaciones y a falta de datos oficiales. De esta cantidad, en torno a 40.000 provienen de su producción nacional de crudo, con lo que aproximadamente dos tercios deben ser importados.

Su principal proveedor histórico era Venezuela, que el año pasado le suministró unos 27.000 barriles diarios, según el sistema de seguimiento de Reuters. Esto acabó el pasado 3 de enero con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Luego estaba México, con entre 6.000 y 12.000 barriles diarios el año pasado, según distintas fuentes que EFE no puede verificar de forma independiente. Washington había ido incrementando su presión sobre este país en las últimas semanas.

Rusia, por su parte, envió a Cuba el año pasado unos 6.000 barriles diarios, según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. EFE

