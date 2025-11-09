Cubanos descendientes de japoneses honran en La Habana a sus ancestros

La Habana, 9 nov (EFE).- Cerca de 200 descendientes de japoneses (nikkei) se reunieron este domingo en el cementerio de Colón de La Habana para honrar a sus ancestros con una ceremonia budista.

El acto, frente al panteón de la colonia nipona de Cuba, consistió en un ofrecimiento de incienso y la recitación de varias oraciones y contó con el respaldo de la embajada del país asiático en la isla.

«Esta peregrinación es una buena oportunidad para reforzar el vínculo con los ancestros, para proteger la cultura tradicional y, en el caso de los jóvenes, para mantener su origen japonés», aseguró a EFE el embajador de Japón en Cuba, Nakamura Kazuhito.

El embajador destacó en su intervención ante los asistentes los lazos que unen a Cuba y Japón y destacó que la comunidad nikkei es «imprescindible» para las relaciones bilaterales, pues son «un puente muy importante» entre ambos países.

Actualmente, los nikkei en Cuba suman cerca de 900 personas repartidas por todo el país, quienes con las dificultades de la distancia y el paso de las generaciones, mantienen viva la cultura japonesa en la isla.

«Mantener el idioma es más difícil porque apenas hay tres lugares en los que se imparte el japonés», explicó a EFE la presidenta del comité gestor de la Asociación Nikkei en Cuba, Francisca Ponce de León Arakawa.

El colectivo, destacó Ponce de León, mantiene vivas ciertas tradiciones artesanas, que difunde en talleres, como las técnicas de confección de mizuhiki (nudos), omamori (amuletos) y daruma (figuras votivas sin brazos ni piernas).

Japón y Cuba mantienen unos fuertes vínculos políticos desde hace décadas a pesar de la distancia geográfica y cultural. Tokio ha apoyado a La Habana con importantes donaciones y programas de desarrollo a lo largo de los años.

Este sábado llegó a Cuba un cargamento de ayuda de emergencia nipón para los cientos de miles de damnificados por el paso del huracán Melissa como un categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson la semana pasada por el oriente de la isla. EFE

