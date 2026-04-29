Déficit comercial de El Salvador crece un 7,9 % en el primer trimestre de 2026

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San Salvador, 28 abr (EFE).- El déficit de la balanza comercial de El Salvador creció un 7,9 % en el primer trimestre del 2026, respecto al mismo periodo de 2025, para llegar a 2.769,8 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) obtenidos este martes.

Las cifras oficiales indican que el déficit tuvo un incremento de 203,2 millones de dólares, frente a los 2.566,6 millones registrados entre enero y marzo de 2025, impulsado por el alza del 6,3 % en las exportaciones y del 3,6 % de las importaciones, de acuerdo con los datos del BCR.

En el período en estudio, las exportaciones acumuladas se situaron en 1.663,4 millones de dólares, mientras que las importaciones en 4.433,2 millones de dólares.

Los principales productos que El Salvador importa son aceites de petróleo, con una factura de 436,6 millones de dólares, y medicamentos (184 millones de dólares).

Por su parte, los principales productos de exportación son camisas, por valor de 112,9 millones de dólares, suéteres (98,8 millones de dólares) y artículos de transporte (80 millones de dólares).

Estados Unidos sigue siendo el principal socio de El Salvador con la venta de 1.119,6 millones de dólares en bienes en el primer trimestre del año y la compra de 563,7 millones de dólares, lo que deja al país centroamericano con un déficit de 555,9 millones en su relación comercial.

Por su parte, China es el segundo mayor vendedor de bienes a El Salvador con 960,4 millones en importaciones, pero no se cuela entre los primeros 10 compradores de mercancías, con compras por 2,1 millones, con lo que el déficit con la nación asiática es de 958,3 millones de dólares. EFE

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