Damiano David vuela sin Maneskin: «Siempre habrá quien piense que eres un vendido»

4 minutos

Javier Herrero

Madrid, 9 abr (EFE).- Damiano David se prepara para el lanzamiento el próximo 16 de mayo de ‘Funny Little Fears’, su debut en solitario al margen de Maneskin, con un estilo más pop, en la línea de Keane o los primeros The Killers, que pudo sorprender a algunos de sus seguidores.

«Es imposible escapar de la crítica si tienes éxito en alguna parcela. Siempre habrá alguien que considere que eres fruto de un plan de la industria o que eres un vendido. Es parte del juego», afirma el artista italiano en una charla con EFE este miércoles en Madrid.

En los prolegómenos de este próximo lanzamiento, hace meses ya, se evidenció un cambio en su estética, cada vez más sofisticada y menos transgresora que la que utilizaba cuando alcanzó la victoria de Eurovisión 2021 junto a su grupo con la incendiaria ‘Zitti e Buoni’.

«Siempre supe que en algún punto de mi carrera me gustaría hacer algo así. No tenía nada planeado, pero me di cuenta de que ese momento estaba llegando, que había madurado lo suficiente como para vivir la experiencia de una manera sana y feliz», cuenta sobre el impulso que le llevó a emprender este proyecto en solitario.

De codearse con una estrella del rock como Iggy Pop, David (Roma, 1999) pasó a trabajar en la composición del álbum con productores como el reputado Labrinth, con el que lanzó el primer sencillo ‘Silverness’, o sobre todo Jason Evigan, que está detrás de algunos de los mayores éxitos de Maroon 5, con el objetivo de lanzar música de la que pudiera estar «orgulloso».

«No tuve miedo (de este cambio), principalmente porque lo que hicimos con Maneskin ya ha sido muy relevante para mí y lo llevaré conmigo siempre (…), así que en ese sentido mi corazón está satisfecho», subraya el artista, que no ha abandonado el grupo.

Rememora que ya en los primeros días de Maneskin no lo querían como vocalista porque sonaba «demasiado pop» y cuenta que para este trabajo tenía a referentes como Elton John, Billy Joel, así como Keane o la primera época de The Killers.

«Esa confianza aparece cuando me subo a un escenario, pero no soy así en mi vida diaria. (…). Pero en el escenario, cuanto más seguro te presentas, mejor va a ser la actuación. Es algo que haces por el público y, si tienes a 10.000 personas animándote, no hay mejor manera de ganar dicha confianza», reflexiona.

«La música no está por encima de la sociedad»

Maneskin ya era una banda conocida en Italia, pero su victoria en Eurovisión 2021 convirtió a sus integrantes en un fenómeno global haciendo rock, incluso en la propia cuna del estilo, Estados Unidos.

«Había un vacío en la industria musical, porque ninguna banda hacía lo que nosotros (…). Además teníamos una identidad y una estética muy fuertes, con música divertida, nos gusta poner sobre la mesa nuestros puntos de vista, con los que coincidía la mayoría de la gente de nuestra edad», opina.

En una anterior entrevista con EFE comentó que le parecía «antiartístico» mantenerse neutral en ciertos aspectos y ahora, que el líder de Placebo, Brian Molko, va a ser juzgado en Italia por llamar «fascista» a su presidenta, Giorgia Meloni, afirma: «Nadie debería ser juzgado por algo así», tras mostrarse algo incómodo.

Más inmediata es su respuesta a cómo las invasiones de Ucrania o Gaza han podido interferir en el curso normal de Eurovisión en las ediciones posteriores a su triunfo.

«La música no está por encima de nada. La sociedad y el bienestar de las personas sí están por encima de la música. Por otro lado, la música siempre ha sido de lo mejor para enviar mensajes. A veces simplemente se trata de una canción del verano para divertirse y otras ayuda a iniciar una conversación sobre algo», comenta.

Sobre si puede volver como participante del Festival de San Remo, ahora en solitario responde: «Quizás. Me gustaría ganar por mi cuenta, como hice con Maneskin, (…), ¿por qué no?». EFE

