Danny Ocean dice que los artistas venezolanos le hablan a su país en crisis con canciones

Miami (EE.UU.), 22 oct (EFE).- El artista Danny Ocean explicó este miércoles en un foro de Billboard que mediante su música entabla «una conversación directa con Venezuela», algo que le ha ayudado a conectar con su país tras emigrar a Estados Unidos, que «fue un gran impacto en mi vida».

Ocean protagonizó la décima edición del panel que reconoce a las voces más «icónicas» de la música latina, en colaboración con Sony Music Publishing, en el marco de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebra en Miami Beach.

La directora de contenidos latinos de Billboard, Leila Cobo, moderó la entrevista a Ocean, quien fue elegido por el «poder de sus canciones para transformar la sociedad», en un momento complicado para sus compatriotas.

«Los artistas estamos muy conscientes de lo que estamos viviendo», aseguró sobre la situación política de su país, por lo que afirmó que los músicos venezolanos exiliados han querido «poner a Venezuela en el lugar» y hablarle directamente a través de sus temas.

«Veo a Venezuela como una mujer, como si fuese un amor», relató Ocean sobre su relación con su país en sus composiciones, con las que establece «una conversación directa» con ella.

En sus temas, el artista ha utilizado su voz para combinar todas las vivencias como inmigrante con «el sentimiento que tengo hacia eso».

Emigrar a Miami, Estados Unidos, le hizo «cuestionar muchas cosas», y preguntarse: «¿Cómo vamos a hacer que Venezuela mantenga ese auge como en otros países?».

«No lo veo como un manifiesto político», aseguró Ocean sobre sus cantos a Venezuela, «sino como una conversación», enfatizó.

La diáspora venezolana de Miami le ayudó a ser un compositor colaborativo, con artistas compatriotas que nunca se habían unido antes y con quienes encontró una nueva familia en Estados Unido, dijo.

En 2023, Ocean conmemoró a su ‘Caracas en el 2000’ junto con Elena Rose, en una canción que le provocó nostalgia al recordar «todas las cosas que estaban pasando» cuando todavía residía allí.

«Cuando empiezas a agrupar personas que tienen tu mismo acento, tienen las mismas palabras, tienen el mismo código», la conexión es indudable, explicó, pues «en el estudio la comunicación es muy importante».

Todavía en Venezuela, Ocean escribió el tema que le abrió las puertas al mundo y que casi diez años después sigue bailándose en todas las fiestas: ‘Me rehúso’ (2016).

El compositor mostró su deseo de volver algún día a su país y, como dice uno de sus más recientes temas, ‘Imagínate’, junto al cantante colombiano Kapo, ‘cuando pueda volver, quisiera llevarte a Los Roques’. EFE

