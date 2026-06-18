Daveigh Chase, actriz de ‘The Ring’ y ‘Lilo & Stitch’, fallece a los 35 años, según TMZ

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Los Ángeles (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Daveigh Chase, la exactriz infantil conocida por dar vida a Samara Morgan en la película de terror ‘The Ring’ y prestar voz a Lilo en ‘Lilo & Stitch’, falleció a los 35 años, informó TMZ.

Roy Hernandez, novio de la actriz, dijo al medio de celebridades que Chase falleció el martes a causa de una meningitis y una infección en la sangre, provocando problemas sépticos y el consiguiente fallo de su organismo.

El medio asegura que a principios de mes, la actriz había ingresado a un hospital de Los Ángeles por desnutrición.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Chase comenzó su carrera como actriz de comerciales y teatro a los siete años y un año más tarde debutó en televisión participando en series como ‘Sabrina, the Teenage Witch’ o ‘Charmed’.

Algunos de sus trabajos más recordados son su intepretación de Samantha Darko en ‘Donnie Darko’, protagonizada por Jake Gyllenhaal, su interpretación de Lilo, en la película y series derivadas de ‘Lilo & Stitch’ y como la tétrica niña de pelo lacio y mojado Samara Morgan en ‘The Ring’, junto a Naomi Watts. EFE

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