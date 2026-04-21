David Archuleta relata en libro su cambio de mormón a cantante latino del colectivo LGBTI+

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Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 21 abr (EFE).- El artista David Archuleta se encuentra inmerso en la promoción de su libro ‘Devout’ (Devoto), sus memorias sobre cómo pasó de vivir en una comunidad de mormones a ser uno de los principales cantantes latinos abiertamente LGBTI+ de la generación milenial en Estados Unidos tras participar en ‘American Idol’.

Archuleta, quien el domingo presenta en Miami su texto, que lleva por subtítulo ‘Perder mi fe para encontrarme a mí mismo’ y ha entrado en la lista de los más vendidos, cuenta en una entrevista con EFE que su motivación para escribirlo surgió tras recibir mensajes de jóvenes religiosos que pasaban por lo mismo.

«Muchas personas me escribieron diciendo: ‘¿Cómo llegaste a este punto? ¿Qué te dio el valor? Porque estaban diciendo: Yo soy religioso también y es muy aterrador pensar en hacer lo que acabas de hacer’, que fue salir del clóset (armario) públicamente después de ser muy religioso», relata el cantante, cuya madre es hondureña.

El intérprete, nacido en Miami, ganó fama en 2008, cuando a sus 17 años quedó en segundo lugar en la séptima temporada del programa ‘American Idol’ y lanzó un álbum homónimo que alcanzó el segundo lugar en la lista de ventas estadounidense.

Pero tres años más tarde, pese al éxito, pausó su carrera musical para embarcarse en una misión mormona en Suramérica, pues creció en Utah como parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

‘Devout’, que también es un EP con tres canciones, relata el proceso que vivió el artista, quien se identifica como ‘queer’, al salir del clóset en 2021 y abandonar su religión en 2023, tras lo que ha alcanzado éxito con temas como ‘Crème Brulée’, con letras sobre amor homosexual.

«Así que tal vez ayudará a alguien a encontrar el valor también, incluso si no es solo para salir del clóset, sino para aprender cómo superar la vergüenza y estar dispuesto a hacer una vida, cambios de vida y transiciones de vida, incluso cuando parece algo aterrador al principio», detalla.

Su identidad latina y el ‘espanglish’

Además de la relación entre su religión y su sexualidad, Archuleta aborda en sus memorias su identidad latina, pues su madre, la salsera Guadalupe Mayorga, es de Honduras y le enseñó «el esfuerzo de venir a un nuevo lugar cuando inmigró aquí y empezó de nuevo».

«Algunas de esas cosas, me di cuenta, necesitaba desafiarlas, porque sentí que algunas de ellas estaban muy establecidas en la cultura del machismo. Y fue ver la belleza de la cultura y la necesidad de desafiar algunas cosas lo que me formaron. Y hablo de ello en el libro», comenta.

Archuleta ha abrazado el «sabor latino» y el ‘espanglish’, la manera en la que los hispanos nacidos en Estados Unidos combinan los idiomas español e inglés, lo que muestra en su colaboración con el colombiano Esteman.

Para sus próximos lanzamientos, el cantante ha contactado a otros intérpretes latinos para más colaboraciones.

«He estado escribiendo más en ‘espanglish’ porque así es como soy. Siempre he crecido alrededor del ‘espanglish’ y hablo en ‘espanglish’. Hablaba en ‘espanglish’ con mi mamá. Y eso es el lugar en el que estoy, creciendo en Miami y luego creciendo en Utah; es como tener dos culturas», manifiesta.

Ser LGBTI+ en 2026

A pesar de los retos que persisten, Archuleta considera que ser LGBTI+ «es mucho más fácil de lo que jamás ha sido», gracias, en parte, a la representación y visibilidad de historias de la diversidad sexual.

Aún así, enfatiza, que uno de los retos es evitar que lo encasillen y «mostrar que los artistas y creadores LGBTI+ pueden hacer música para todos».

«Todavía hago música para que todos escuchen y disfruten, ya sean heterosexuales, ‘queer’, latinos. Esa es mi meta, seguir asegurándome de que no me quede atrapado en solo una pequeña categoría aquí. Quiero ser accesible a la mayor cantidad de personas posibles», menciona.

Archuleta presentará su libro el 26 de abril en un hotel de Miami Beach y después, el 4 de mayo, en San Francisco, y al día siguientes en Denver. EFE

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