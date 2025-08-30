David Villa espera que la selección de España juegue en México en el Mundial 2026

Monterrey (México), 29 ago (EFE).- El español David Villa, exjugador del Barcelona y campeón del mundo en Sudáfrica 2010, compartió este viernes su deseo de que la selección de su país juegue al menos un partido en México en el próximo Mundial del 2026.

«Claro que me gustaría que México, que es un país que respira y adora el fútbol tenga al menos un partido, lo digo yo y seguro que los jugadores de la selección española estarán deseando que aunque sea les toque un partido en este país», dijo el exdelantero.

La Copa del Mundo 2026 la realizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

Villa estuvo presente en la conferencia de prensa realizada en Monterrey, Nuevo León, previa al partido en el que el próximo domingo se medirán algunas leyendas del Barcelona ante jugadores históricos del Tigres UANL, del fútbol mexicano.

El asturiano destacó el crecimiento de la llamada Liga MX que se ha apoyado en figuras que pasaron por la liga española como sus compatriotas Sergio Canales y Sergio Ramos, del Monterrey; el colombiano James Rodríguez, del León; o el costarricense Keylor Navas, con Pumas UNAM.

Villa reconoció de manera especial a Ramos, quien a sus 39 años, afirmó, es un modelo a seguir para las nuevas generaciones.

«Lo que está haciendo Ramos, y no hablo de meter goles, es impresionante. Por físico y mentalidad que aún le dé para competir es un ejemplo para los más jóvenes de cómo debe uno entregarse en una cancha y Sergio siempre ha sido modelo de ello», subrayó.

El exjugador del Barça, Valencia, Atlético de Madrid, Zaragoza, entre otros equipos, también opinó sobre su compatriota Lamine Yamal, estrella de 18 años del Barcelona, a quien afirmó hay que cuidar.

«El talento de Lamine es brutal, es un chico que ha despuntado muy rápido. Es un jugador único que dará muchas alegrías a todo el mundo del fútbol. Tiene apenas 18 años así que hay que tenerle paciencia y ayudarle; no es normal tanto talento a esa edad. Está haciendo cosas fantásticas en selección y en el Barça».

Villa también habló de las ganas que tuvo de jugar fuera de España cuando pasó de los 30 años y lamentó que no se abriera ninguna oportunidad en México para hacerlo.

«Tuve la suerte de nacer en España y jugar en esa gran liga, pero al pasar los 30 claro que quería jugar fuera. Me abrí a todas las posibilidades, desgraciadamente no se dio venir a México. Estuve en Estados Unidos y en Japón, pero me habría encantado venir a este país, pero aquí estoy para jugar el partido de leyendas», concluyó.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes sus excompañeros Gaizka Mendieta y el argentino Juan Pablo Sorín.

Entre las leyendas del Barça que se espera estén presentes en el juego están Jordi López, Sergi Barjuan, el argentino Javier Saviola y los brasileños Rivaldo y Edmílson.

Tanto Andrés Iniesta como el mexicano Rafael Márquez fueron descartados para el partido por cuestiones de agenda. EFE

