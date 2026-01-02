De un lado y del otro: diez futbolistas que jugaron en Nacional y Peñarol

Montevideo, 2 ene (EFE).- La llegada del atacante Maximiliano Silvera a Nacional procedente de Peñarol hizo recordar -una vez más- la larga lista de futbolistas que se pusieron la camiseta de los dos equipos más grandes de Uruguay.

Algunos brillaron en ambos conjuntos y otros no lo hicieron en ninguno. Otros fueron estrellas del Tricolor o del Aurinegro y poco fue lo que pudieron demostrar cuando estuvieron del otro lado.

Estos son diez jugadores que a lo largo de sus respectivas carreras defendieron a Nacional y Peñarol.

1- Luis Cubilla

Jugó en Peñarol 146 partidos entre 1958 y 1961, en los que convirtió 48 goles, 4 de esos a Nacional. Ganó en dos oportunidades la Copa Libertadores, fue campeón de la Intercontinental en 1961 en el triunfo ante el Benfica y conquistó cuatro ediciones del Campeonato Uruguayo.

En Nacional jugó en el período 1969-1974 y luego en 1976. Disputó 249 partidos y anotó 64 goles, de los que 7 fueron a Peñarol.

Con el Tricolor ganó cuatro ediciones del Campeonato Uruguayo y en 1971 conquistó la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental y la Copa Interamericana.

2- Pablo Forlán

Sumó 303 partidos y 9 anotaciones -una de ellas a Nacional- defendiendo a Peñarol durante el período 1963-1970 y luego en el año 1976.

Ganó con el Aurinegro tres ediciones del Campeonato Uruguayo y en 1966 ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, con triunfo ante Real Madrid en la final.

En 1977 fichó por Nacional y allí disputó 12 encuentros en los que convirtió un gol.

3- Venancio Ramos

El exatacante jugó en Peñarol en el período 1977-1984 y retornó en el año 1988. Jugó 300 encuentros en los que anotó 95 tantos, 4 de ellos a Nacional.

Ganó el Campeonato Uruguayo en tres oportunidades y en 1982 conquistó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental.

En Nacional jugó 92 encuentros entre 1990 y 1992 y marcó 13 goles, uno de ellos a Peñarol.

4- Carlos Aguilera

El delantero jugó 143 partidos con Nacional entre 1983 y 1987. Ganó un Campeonato Uruguayo y anotó 70 goles, 2 de ellos a Peñarol.

Al Aurinegro lo defendió en el período 1994-1999 y fue parte del quinquenio que el club uruguayo selló al coronarse en 1997. Jugó 193 partidos en los que marcó 87 goles, le anotó un tanto al Tricolor y se despidió con cinco Campeonatos Uruguayos ganados.

5- Antonio Alzamendi

El delantero disputó 22 partidos con Nacional en 1983, en los que anotó 5 tantos. Allí ganó un Campeonato Uruguayo.

En 1985 defendió a Peñarol en 22 partidos, en los que marcó 15 goles, uno de ellos a su tradicional adversario. Con el Aurinegro también ganó el Campeonato Uruguayo.

6- Juan Carlos de Lima

El atacante defendió a Nacional en 1986 y luego en el período 1988-1989. En este último ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Anotó 14 goles.

A Peñarol llegó en 1997 y jugó hasta el año 2000. Convirtió 22 tantos en 66 partidos disputados y ganó dos Campeonatos Uruguayos, uno de ellos el que selló el quinquenio del Aurinegro.

7- Luis Romero

Jugó 221 partidos en Peñarol en los períodos 1994-1998 y 2000-2001. Ganó tres ediciones del Campeonato Uruguayo, que formaron parte del quinquenio que el Aurinegro conquistó entre 1993 y 1997.

Asimismo, anotó 84 goles y le convirtió 10 a Nacional en 22 clásicos disputados.

En el Tricolor disputó 58 partidos entre 2004 y 2005 y conquistó otros dos Campeonatos Uruguayos. Marcó 8 tantos y 2 de ellos fueron en un clásico que Nacional remontó y ganó por 3-2 luego de ir abajo por 2 goles.

8- Diego Alonso

El exdelantero del Atlético de Madrid jugó 13 partidos con Nacional en el año 2006, en los que anotó 5 tantos.

Con Peñarol disputó 66 partidos en el período 2009-2011, cuando los dirigidos por Diego Aguirre llegaron a la final de la Copa Libertadores. El ‘Tornado’ marcó 21 goles y fue campeón uruguayo.

9- Leonardo Coelho

El defensor central brasileño había sido el último en pasar directamente de Nacional a Peñarol.

Llegó al Tricolor en 2022 y jugó solo una temporada en la que conquistó un Campeonato Uruguayo con Luis Suárez como compañero. Disputó 45 encuentros y anotó dos tantos.

Luego de finalizado su contrato, Coelho se convirtió en nuevo jugador de Peñarol, donde estuvo entre 2023 y 2025. Con el Aurinegro jugó 101 partidos, marcó 3 tantos y consiguió un Campeonato Uruguayo.

10- Maximiliano Silvera

El atacante llegó a Peñarol en 2024, jugó allí 102 partidos y anotó 33 goles, 3 de estos a Nacional. Ganó un Campeonato Uruguayo y a finales de 2025 anunció su salida del club.

Este viernes, Nacional hizo oficial la llegada del ariete, quien de esta forma se convierte en un nuevo jugador que se pone las dos camisetas y en uno que lo hace pasando directamente de un lado a otro. EFE

